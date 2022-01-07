خلطة سحرية من دبس الرمان لتفتيح وتبييض البشرة وبمكونات اقتصادية والنتيجة مبهرة

دبس الرمان هو مستخلص مركز من الرمان، وهو نوع من أنواع العصائر التي يمكن تخفيفها وبعض الأشخاص يستخدمونه في إعداد الطعام وذلك لفوائده الكثيرة للجسم، وله مميزات أخرى كثيرة فهو من المواد التي يمكن إستخدامها لعلاج البشرة وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة، في المقال سنشير إلى بعض فوائد دبس الرمان ووصفاته في علاج البشرة.

فوائد دبس الرمان للبشرة

دبس الرمان من المواد التي تعمل على علاج البشرة، ومن أهم مميزاته ما يلي:

يعمل دبس الرمان على تجديد خلايا البشرة بإستمرار.

يقلل من ظهور أعراض الشيخوخة والتي تعتبر التجاعيد واحدة منهم.

به مضادات أكسدة تعمل على علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب المزمن.

يساعد في حماية البشرة من الأشعة الضارة للشمس.

يحافظ على البشرة من الإصابة بالسرطان.

يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها.

يحتوي على فيتامين سي الذي يقي من التغيرات التي تحدث للبشرة أثناء تغير الطقس.

ماسكات دبس الرمان

يدخل دبس الرمان في العديد من الوصفات لعلاج البشرة، والتي سوف نقوم بعرضها.

يعمل دبس الرمان على تقشير البشرة، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في طبق صغير قومي بوضع دبس الرمان.

أضيفي إليه عسل النحل، وقلبي المكونات جيداً حتى يذوب العسل.

قومي بإضافة زيت الزيتون، وقلبي المكونات جيداً الآن أصبح لديك ماسك طبيعي.

إغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ضعي الماسك على وجهك، وإنتظري حتى يجف تماماً لمدة نصف ساعة.

إغسلي وجهك بالماء الفاتر جيداً.

كرري إستخدام الماسك مرتين أسبوعياً.

دبس الرمان لتنظيف البشرة

يستخدم دبس الرمان في تقشير البشرة، وإليك الوصفة فيما يلي

المكونات

ملعقتان صغيرتان من القهوة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان.

طريقة التحضير