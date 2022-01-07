طريقة عمل عجينة البيتزا بطريقة سهلة وسريعة عجينة قطنية ناجحة 100%

البيتزا تعتبر من أهم المعجنات البسيطة سهلة التحضير والتي من الممكن أن يتم عملها بالاستخدام لتلك المكونات التي سنتعرف عليها تباعا في الفقرات القادمة حيث تعتبر البيتزا نوع من أنواع الفطائر والتي تتوفر فيها حشوت مميزة من الخضار مع أنواع الأجبان والكثير من ربات البيوت تفضلن معرفة أهم المكونات الأساسية للعجينة والتي من اليسير تحضيرها وبمنتهى السهولة حيث يتم عمل مقدار العجين على حسب الكمية وعدد وحدات البيتزا المراد عملها ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الطريقة التي تيسر من عمل البيتزا في المنزل وبمنتهى السهولة.

مكونات عمل البيتزا الإيطالية

من أسهل نوعيات المعجنات السريعة التحضير والتي تتوفر منها العديد من الأنواع منها العجينة التي تتطلب التخمير ومنها العجينة الخفيفة السائلة سهلة التحضير والتي من الممكن أن تتم تسويتها في الطاسة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المقادير والتي من الممكن أن يتم تحضيرها تحضير سريع حيث أن المكونات الأساسية لعمل العجينة تعد بسيطة وليس من الصعب توفيرها لعمل أشهى وأشهر أنواع الفطائر والتي يفضل تناولها الكبار والصغار والمكونات نذكرها من خلال الآتي من النقاط القادمة، عجينة البيتزا من الممكن أن يتم التحضير لها من خلال الآتي في النقاط القادمة:

كيلو من الدقيق المنخول.

ملعقة من مكون السكر.

ملعقة من الخميرة.

ثلاثة أكواب من الماء الفاتر.ذرة ملح.

ملعقة من الخل.

عدد ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

طريقة إعداد البيتزا الإيطالية

البيتزا من الممكن أن يتم عملها من خلال عجينة بسيطة، وتلك العجينة تكون محضرة وبشكل بسيط وخلال وقت قصير من خلال استخدام المكونات والتي من الممكن أن يتم خلطها كما يلي في النقاط التالية: