حضري شوربة العدس على أصولها خفيفة و مغذية بطريقة المطاعم

شوربة العدس من أكثر أنواع الشوربة التي يتم تحضيرها بالأخص في فصل الشتاء لأنها من الوصفات المغذية جدًا التي تحتوي على كافة المكونات التي يحتاجها الجسم من الخضروات و البقوليات لهذا هي وجبة متكاملة لا يلزمها اطباق إضافية، كما يصلح تناولها الأشخاص الذين يعملون نظام غذائي لأنها خفيفة ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، هناك العديد من الطرق التي تستطيعين من خلالها تحضير شوربة العدس ولكننا اليوم حرصنا على تقديم الطريقة الأصلية التي تستخدم في المطاعم و المحلات.مقادير شوربة العدس
من أكثر الشوربات التي يفضلها الجميع الصغير والكبير هي شوربة العدس لأنها خفيفة و لذيذة، مكوناتها هي:
- كيلو من العدس الأصفر.
- عدد 2 حبة من البصل.
- 2 حبة من الطماطم.
- جزر متوسطة الحجم.
- 4 أعواد من الكرفس.
- 2 لتر ماء ويمكن استبداله بمرقة.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر
- ماء ساخن.
التوابل ملعقة صغيرة من كل ما يلي:
- كمون.
- كركم.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- بابريكا.
- حبهان بودر.
- ملح.
- فلفل أسود.
مقادير التقلية (اختياري):
- ملعقة من السمن البلدي.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة كزبرة جافة
سنقدم لكم طريقة تحضير شوربة العدس الأصلية بطعم و ريحه زمان، الطريقة هي:
- قومي في البداية بوضع الماء أو المرقة داخل إناء كبير على نار متوسطة و نضيف كمية العدس حتى يغلي.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل و الطماطم إلى مكعبات متوسطة الحجم، الجزر إلى شرائح.
- ثم نقوم بإضافة الخضروات على العدس ونضيف أيضاً أعواد الكرفس.
- عندما يبدأ العدس في الغليان نقوم تهدئ النار لكي ينضج جميع المكونات.
- عندما يبذل الخضروات يستوي العدس قومي برفعه من على النار.
- نقوم بوضع خليط العدس في الخلاط ونقوم بضربه حتى يصبح قوامة ناعم ويمكن استخدام الهاند بلن.
- بعد ذلك نقوم بتصفية العدس بالمصفاة ونضعه في إناء.
- نضع الإناء على النار حتى تغلى قليلاً.ثم نبدأ بإضافة التوابل ونخلطهم مع الشوربة جيدًا.
- نتركه يغلى غلوتين ثم نطفئ النار.
- نحرض الآن التقلية نضع في طاسه على النار ملعقة من السمن حتى تسخن ثم نضيف الثوم والكزبرة حتى تتحمر.
- بعد ذلك نضع التقلية على شوربة العدس ونقلبها ثم تغطي وتترك قليلاً.
- ثم نقوم بتوزيعها في أكواب التقديم وهي ساخنة تقدم بجانب العيش المحمص والليمون.
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شوربة العدس من أكثر أنواع الشوربة التي يتم تحضيرها بالأخص في فصل الشتاء لأنها من الوصفات المغذية جدًا التي تحتوي على كافة المكونات التي يحتاجها الجسم من الخضروات و البقوليات لهذا هي وجبة متكاملة لا يلزمها اطباق إضافية، كما يصلح تناولها الأشخاص الذين يعملون نظام غذائي لأنها خفيفة ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، هناك العديد من الطرق التي تستطيعين من خلالها تحضير شوربة العدس ولكننا اليوم حرصنا على تقديم الطريقة الأصلية التي تستخدم في المطاعم و المحلات.مقادير شوربة العدس
من أكثر الشوربات التي يفضلها الجميع الصغير والكبير هي شوربة العدس لأنها خفيفة و لذيذة، مكوناتها هي:
- كيلو من العدس الأصفر.
- عدد 2 حبة من البصل.
- 2 حبة من الطماطم.
- جزر متوسطة الحجم.
- 4 أعواد من الكرفس.
- 2 لتر ماء ويمكن استبداله بمرقة.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر
- ماء ساخن.
التوابل ملعقة صغيرة من كل ما يلي:
- كمون.
- كركم.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- بابريكا.
- حبهان بودر.
- ملح.
- فلفل أسود.
مقادير التقلية (اختياري):
- ملعقة من السمن البلدي.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة كزبرة جافة
سنقدم لكم طريقة تحضير شوربة العدس الأصلية بطعم و ريحه زمان، الطريقة هي:
- قومي في البداية بوضع الماء أو المرقة داخل إناء كبير على نار متوسطة و نضيف كمية العدس حتى يغلي.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل و الطماطم إلى مكعبات متوسطة الحجم، الجزر إلى شرائح.
- ثم نقوم بإضافة الخضروات على العدس ونضيف أيضاً أعواد الكرفس.
- عندما يبدأ العدس في الغليان نقوم تهدئ النار لكي ينضج جميع المكونات.
- عندما يبذل الخضروات يستوي العدس قومي برفعه من على النار.
- نقوم بوضع خليط العدس في الخلاط ونقوم بضربه حتى يصبح قوامة ناعم ويمكن استخدام الهاند بلن.
- بعد ذلك نقوم بتصفية العدس بالمصفاة ونضعه في إناء.
- نضع الإناء على النار حتى تغلى قليلاً.ثم نبدأ بإضافة التوابل ونخلطهم مع الشوربة جيدًا.
- نتركه يغلى غلوتين ثم نطفئ النار.
- نحرض الآن التقلية نضع في طاسه على النار ملعقة من السمن حتى تسخن ثم نضيف الثوم والكزبرة حتى تتحمر.
- بعد ذلك نضع التقلية على شوربة العدس ونقلبها ثم تغطي وتترك قليلاً.
- ثم نقوم بتوزيعها في أكواب التقديم وهي ساخنة تقدم بجانب العيش المحمص والليمون.