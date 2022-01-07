حضري شوربة العدس على أصولها خفيفة و مغذية بطريقة المطاعم

شوربة العدس من أكثر أنواع الشوربة التي يتم تحضيرها بالأخص في فصل الشتاء لأنها من الوصفات المغذية جدًا التي تحتوي على كافة المكونات التي يحتاجها الجسم من الخضروات و البقوليات لهذا هي وجبة متكاملة لا يلزمها اطباق إضافية، كما يصلح تناولها الأشخاص الذين يعملون نظام غذائي لأنها خفيفة ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، هناك العديد من الطرق التي تستطيعين من خلالها تحضير شوربة العدس ولكننا اليوم حرصنا على تقديم الطريقة الأصلية التي تستخدم في المطاعم و المحلات.

من أكثر الشوربات التي يفضلها الجميع الصغير والكبير هي شوربة العدس لأنها خفيفة و لذيذة، مكوناتها هي:

كيلو من العدس الأصفر.

عدد 2 حبة من البصل.

2 حبة من الطماطم.

جزر متوسطة الحجم.

4 أعواد من الكرفس.

2 لتر ماء ويمكن استبداله بمرقة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر

ماء ساخن.

التوابل ملعقة صغيرة من كل ما يلي:

كمون.

كركم.

ثوم بودر.

بصل بودر.

بابريكا.

حبهان بودر.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير التقلية (اختياري):

ملعقة من السمن البلدي.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

سنقدم لكم طريقة تحضير شوربة العدس الأصلية بطعم و ريحه زمان، الطريقة هي: