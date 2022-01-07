تعلمي بنفسك طريقة عمل مخلل الثوم في البيت مثل الجاهز وبخطوات سهلة وبسيطة وبدون تعب أو مجهود

بعض الأطعمة لا يمكن تناولها عند أغلب الأشخاص إلا بوجود نوع من أنواع الطرشي، وتختلف أنواع الطرشي حسب رغبات كل فرد فمنها طرشي الخيار والجزر، ولكن أغلبنا لا يعلم أن الثوم يمكن عمله كنوع مميز من أنواع الطرشي اللذيذ، و الثوم له فوائد مختلفة للجسم وذلك لأنه يحتوي على فيتامين د ذو الفائدة الكبرى للجسم، ويمكنك عمله في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة، وإليك الطريقة في المقال.

طريقة عمل طرشي الثوم

يمكنك تجربة طرشي الثوم بمكوناته السهلة والبسيطة، وقومي بعمله في المنزل بدلاً من شرائه من مكان غير مضمونة نظافته، فالثوم من أهم أنواع الفيتامينات التي تعمل على تقوية مناعة الجسم، ويعتبر الثوم صيدلية متكاملة لعلاج الأمراض، ويمكنك تناوله بجانب الطعام ليعطيه مذاقاً لا يمكنك تخيله، فتابعي المقال لتستفيدي منه وتفيدي أسرتك.

يعد الثوم من المواد المفيدة لأغلب أعضاء الجسم، والذي يمكن وضعه داخل بعض الأكلات ليعطيها رائحة ومذاق رائع، كما يمكن عمله كنوع من الطرشي اللذيذ بجانب الأطعمة، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

ثلاث رؤوس كبيرة من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الزعتر المجفف.

ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام الخشن أو حسب رغبتك.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

ثلاث أرباع كوب من الماء.

ثلاث قرون من الفلفل الحار الأخضر.

برطمان زجاجي به غطاء محكم.

قدر ويوضع على النار المتوسطة.

طريقة التحضير

ضعي القدر على النار، وضعي بداخله الماء، ويضاف إليه الزيت إلى أن يتم الغليان جيداً.

ضعي كمية الملح المناسبة لك.

قومي بتنظيف البرطمان جيداً، وعقميه على بخار الماء.

قومي بتقشير الثوم وحاولي ألا تشقيه نصفين.

ضعي الثوم داخل البرطمان.

قومي بوضع الفلفل الأخضر الحار.

يمكنك وضع ملاعق الزعتر كما يمكنك الإستغناء عنه.

بعد أن يتم غليان الماء إسكبيه على المكونات بداخل البرطمان.

غطي البرطمان جيداً وبإحكام.

إتركي البرطمان في مكان دافئ لمدة تتراوح بين الخمس والست أيام حتى يتم نضجه جيداً.

في حالة إحتياجك لتقديمه سريعاً بجانب الوجبات يمكن غلي قدر من الماء على النار المتوسطة.

ضعي البرطمان بداخل القدر، وإتركيه حتى يبرد تماماً، وإتركيه لمدة ليلة واحدة بداخل الماء وستلاحظين نضج مكونات الطرشي.

فوائد الثوم

للثوم فوائد عديدة منها ما يلي: