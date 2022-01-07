هيبقى حرير.. فرد الشعر بزيت الزيتون مهما كان مجعد وخشن لنتيجة فورية مذهلة بأقوى بديل بروتين

سنقدم اليوم طريقة فرد الشعر بزيت الزيتون لكل فتاة تهوى الاهتمام برونقها، ولكل عروس أقترب موعد زفافها وتبحث عن طرق طبيعية لفرد الشعر وإكسابه نعومة وقوة وتريد الابتعاد عن طرق الفرد الكيميائية التي تضر بطبيعة بصيلة الشعر وتجعل الشعر ضعيف وعرضة للتساقط، ونظرا لكون زيت الزيتون من أقوى الزيوت الطبيعية لفرد الشعر سيكون المكون الأساسي في وصفات هذا المقال.

فرد الشعر بزيت الزيتون

سنحتاج لزيت زيتون أصلي وسنضيف إليه مكونات أخرى خاصة بكل وصفة لزيادة فعالية الوصفة للشعر، وسنقدم لكي ٣وصفات مختلفة يمكنك الاختيار من بينهم.

الوصفة الأولى

المكونات:

كبسولة فيتامين E

٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة عسل نحل كبيرة.

طريقة التحضير:

قومي بغسل شعرك جيدا واتركيه ليجف.

اخلطي المكونات السابقة وطبقيها علي فروة الرأس وقومي بتدليك الفروة بأصابعك.

ضعي كيس بلاستيكي علي شعرك واتركيه لمدة ساعة ونصف ثم قومي بغسل شعرك جيدا بالشامبو.

فرد الشعر المجعد

المكونات:

بياض بيضتين ( للشعر الدهني )

صفار بيضتين ( للشعر الجاف )

نصف كوب زيت زيتون بكر.

طريقة التحضير

اغسلي شعرك جيدا وجففيه.

اخلطي المكونات السابقة بحسب طبيعة شعرك ثم قومي بتطبيق الخليط على الشعر بالكامل.

قومي بتمشيط شعرك للتأكد من تغلغل الخليط في جميع أجزاء الشعر.

اتركي الخليط علي شعرك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسله جيدا بالشامبو.

تنعيم الشعر الخشن

المكونات:

نصف كوب زبادي.

نصف كوب زيت زيتون بكر.

ثمرة موز.

طريقة التحضير:

قومي بغسل شعرك جيدا وجففيه.

ثم بعد ذلك قومي بهرس ثمرة الموز واضيفي إليها خليط الزبادي وزيت الزيتون واخلطيهم جيدا.

وبعدها قومي بتطبيق الخليط السابق علي الشعر من الجذور وحتي الأطراف.

ارتدي كيس بلاستيكي واتركي الخليط علي شعرك لمدة ٢٠ دقيقة ثم قومي بعدها بغسل شعرك جيدا.

فوائد زيت الزيتون للشعر

يقوم بترطيب وتغذية الشعر نظرا لغناه بالأحماض الدهنية، كما يقوم بتطهير فروة الرأس من القمل والقشرة، بالإضافة لقدرته علي تحفيز نمو الشعر ومحاربة التقصف والهيشان.

أضرار زيت الزيتون للشعر

رغم فوائده العظيمة للشعر إلا أن قرار استخدامه للشعر قد يكون قرار غير صائب في حالة الشعر المتعرض للصبغ منذ أقل من ٧٢ ساعة، كما قد يؤدي إلى احتراق الشعر المكسو بالزيت إذا تعرض للحرارة، كما يجب تجنب استخدامه لفروة الرأس الدهنية، لذا ينصح بتوخي الحذر عند فرد الشعر بزيت الزيتون.