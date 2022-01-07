أبسط طريقة لعمل كيكة البسبوسة بجوز الهند بكل سهولة

كيكة البسبوسة من جملة الحلويات الشهية المحببة لدى العديد من الأشخاص، كما أن ربنا البيوت دائماً تقوم بتحضيرها، لكن الطريقة الصحيحة التي تكون كالمحلات تماماً لا تعرفها السيدات، لهذا السبب فسوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل تلك الحلوى، هذا بجانب أن مكوناتها اقتصادية وغير مكلفة، بجانب أنه يتم تحضيرها بكل سهولة وبأسرع وقت ممكن، فهي لا تكون بحاجة إلى العديد من الوقت، كذلك أنه من الممكن أن يتم إضافة عدة نكهات لها.

دقيق ابيض منخول “كوبان فقط”.

سميد “كوبان فقط”.

كوب واحد فقط من الزبادي البلدي.

1 كوب فقط من الزيت.

كوب ونصف سكر.

كوب من اللبن.

½ كوب من جوز الهند.

خل “ملعقة كبيرة”.

حبتان من البيض.

باكو بيكنج بودر.

عدد ٢ باكو من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

قطر الشربات.

جوز هند ومكسرات.

قومي في البداية بإحضار وعاء عميق لتضعي به كلاً من اللبن والزبادي وكذلك البيض والسكر، بالإضافة إلى الخل وتابعي التقليب بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بإضافة السميد والدقيق مع جوز الهند والبيكنج بودر وأيضاً الملح وتابعي التقليب جيداً إلى أن تحصلين على عجين متجانس.

بعدها قومي بوضع المزيج بصينية تم دهنها بالزيت من كل الجوانب.

بعدها قومي بوضع الصينية بالفرن بدرجة حرارة 180° إلى أن تنضج.

بعد أن يتم مرور ما يقرب من حوالي ثلث ساعة قومي بإخراج الصينية ومن ثم قومي بوضع الشربات عند خروجها من الفرن.

في النهاية قومي بتقطيعها ومن ثم قومي بتقديمها باردة وبألف هنا وشفا.

سكر “كوب ونصف”.

ماء “كوب واحد فقط”.

عصير نصف ليمونة.

ماء ورد “ملعقة واحدة”.