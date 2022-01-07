سر الحاتي.. تتبيلة الفراخ المشوية مثل محلات الكبابجي طرية ولذيذة وهذا المكون هو السر

يمكنك عمل تتبيلة الفراخ المشوية اللذيذة التي يحبها أطفالك بيدك في المنزل، و قومي بشويها بنفسك دون الحاجة لشرائها من البائعين ودفع مبالغ باهظة فمكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتختلف طرق تتبيل الدجاج المشوي من شخص إلى آخر، لذلك يمكنك متابعتنا لتستفيدي بهذه الطرق من خلال المقال.

تتبيلة الفراخ المشوية

تختلف طريقة تحضير تتبيله الدجاج المشوي من مكان لآخر، وإليك بعض الطرق، وتلك هي الطريقة الأشهر حيث تتبل الدجاجة بالزبادي لتصبح طرية ولذيذة

المكونات

فرخة متوسطة الحجم ومقطعة إلى أربع أجزاء ومخليه من العظم.

كوب كبير من الزبادي البلدي.

ملعقة إلا ربع صغيرة من الفلفل الأسود.

ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب رغبتك.

رشة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

في بولة قومي بوضع كوب الزبادي.

أضيفي إليه الملح حسب رغبتك، ثم قومي بإضافة الفلفل الأسود، وقلبيهم مع بعضهما.

ضعي على الخليط القرفة المطحونة، ثم أضيفي بهارات الفراخ، وقلبيهم بالملعقة جيداً.

خذي قطع الفراخ وتبليها بالخليط بوضعه بين الجلد واللحم ومن الخارج أيضاً.

إتركي الفرخة في التتبيله بداخل الثلاجة ليلة كاملة.

الآن الفرخة جاهزة للشوي ضعيها في الشواية على النار وانتظاري حتى تنضج، ثم قدميها على البقدونس في طبق التقديم.

طريقة عمل الدجاج المشويتتبيلة الحاتي الأصلية

تذوق ألذ فراخ مشوية بتتبيله الطماطم، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

أربع أوراك من الدجاج.

حبتان من الطماطم المعصورة.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

حبة كبيرة من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة من ملح الطعام الناعم.

ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ربع ملعقة من الكمون.

ملعقة من الروز ماري.

عصير ليمونتين.

ملعقة كبيرة من الخل.

أغسلي أوراك الفراخ جيداً بالملح والدقيق.

قومي بوضع عصير الطماطم في وعاء عميق.

أضيفي إليه البصل المفروم، والفلفل الأخضر.

ضعي على الخليط الفلفل الأسود، والكمون.

إخلطي المكونات خلطاً جيداً حتى تتداخل المكونات في بعضها.

أحضري أوراك الدجاج المغسولة، وإرفعي جلدها وضعي الخليط بها.

ثم ضعي كل ورك منهم في التتبيله، وضعيه في طبق آخر حتى تكملي باقي الأوراك.

ضعي الفراخ في الفرن على درجة حرارة 180، وإنتظري حتى تنضج، وقدميها في طبق بجانب المكرونة.

طريقة عمل فراخ الكبابجي

في هذا المقال قد نكون عرضنا تتبيلة الفراخ المشوية بالزبادي بمكوناتها وطريقة تحضيرها، كما عرضنا تتبيلة الدجاج المشوي بالطماطم على طريقة الحاتي بمكوناتها وطريقة تحضيرها، لتحصلي على أفضل نتيجة وأروع مذاق.