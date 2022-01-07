طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية لتحضير أكلة اقتصادية سريعة بكل سهولة

تعتبر كفتة الدجاج ، من أشهر أنواع الأكلات المصرية المحبوبة لدى الصغار والكبار يقبلون عليها بكثرة ويرغبون في إعدادها في المنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، فهي وجبة سريعة التحضير وتتميز بطعمها الشهي ورائحتها الجميلة التي تجذب الناس إليها، فيجب على كل الامهات القيام بعمل جميع الأطعمة في المنزل بدل من شرائها من الخارج لنضمن السلامة الصحية للأسرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات كفتة الدجاج المشوية

سوف نتعرف على مكونات الكفتة البسيطة وهى كما يلي:-

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

قرن من الفلفل الرومي المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات ونقلب مع بعض بواسطة ملعقة خشبية. ثم نقوم بعجن المكونات جيداً بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نضع البولة في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى نحصل ويسهل فردها على الاسياخ. ثم نحضر الاسياخ وندهنها بقليل من الزيت، ثم نحضر الشواية نقوم بتسخينها جيداً. نخرج عجينة الكفتة من الثلاجة ونقوم بتشكيلها على الاسياخ حتى تتماسك جيداً. نضع الاسياخ على الشواية ونقلب من حين لآخر حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. بعد ذلك نقوم برفع الاسياخ من على الشوية، ثم نضعها على طبق التقديم وبألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل كفتة الدجاج المشوية

سوف نقدم لكم بعض النصائح التي تساعدنا على عمل كفتة فراخ رائعة بالمنزل وهى كما يلي:-