التتبيلة السحرية.. كفتة الحاتي على أصولها بكل أسرار الكبابجي التي لن يخبركِ بها أحد والطعم خرافي

تعتبر كفتة الحاتي من أطيب الأكلات التي يمكنك تناولها، والتي تعتبر من الأكلات السهلة في عملها، ولكن أغلبنا يقوم بشرائها من الحاتي، دون ضمان نوع اللحوم المستخدمة في صنعها ولا نظافة صانعها، فالآن أصبح يمكنك عملها بسهولة في المنزل، لتحافظي على صحة أسرتك وتسعديهم بتناول أطيب الأكلات، وإليك من خلال هذا المقال بعض الطرق.

كفتة الحاتي

قومي بعمل كفتة الكبابجي بطرق مميزة تجعل عائلتك يطلبونها منك بإستمرار، وإليك بعض طرق عملها، حيث أن هناك طريقة الكفتة في الفرن، والتي تجعلكِ تقومي بعمل الكفتة بطعم لذيذ ومشابه للكفتة التي يصنعها الحاتي بالطريقة التالية:

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم المحتوي على نسبة من الدهن.

حبتين من البصل متوسطتان الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود.

سبعة أعواد من البقدونس.

في البولة الخاصة بك قومي بوضع كمية اللحم، وهذه الكمية السابقة تكفي لعمل تسعة أصابع من الكفتة متوسطة الحجم.

أضيفي البصل بعد أن تقومي بفرمه جيداً في الكبة وصفيه من الماء، وضعي ماء البصل في طبق.

إفرمي البقدونس، واخطلي الثلاث مكونات جيداً.

قومي بوضع كمية الملح، وتذوقي حتى تحددي المذاق المطلوب.

أضيفي الفلفل الأسود وبهارات اللحم، وقلبي المكونات جيداً.

شكلي الكفتة أصابع بوضعها على سيخ، وأثناء تشكيلها بللي يدك بماء البصل.

إتركيها في الثلاجة نصف ساعة، ثم قومي بوضعها في صينية مدهونة بالزيت في فرن ساخن.

انتظاري ربع ساعة وستنضج الكفتة، وقدميها في طبق مع المكرونة وسلطة الطحينة.

طريقة عمل كفتة الكبابجيطريقة الكفتة على الفحم

يمكنك إعداد الكفتة على الفحم بطريقة مميزة، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم بها قطعة من الدهن.

حزمة من البقدونس المفرومة فرماً ناعماً.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة من النعناع المفروم، الفلفل الأسود.

رشة من جوزة الطيب المطحونة.

ربع ملعقة القرفة، البصل والثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

قومي بوضع اللحم المفروم والدهنة المفرومة بداخل طبق عميق.

إخلطي بهارات اللحم، والفلفل الأسود، والملح.

ضعي عليها القرفة، والزنجبيل.

أضيفي النعناع، والبقدونس وجوزة الطيب، وقلبي المكونات جيداً.

شكلي الكفتة على أعواد خشبية.

ضعيها في صينية وقومي بإشعال فحمة وتغطيتها لإكسابها رائحة الشواء، ثم أشعلي الفرن وقلبيها على الجوانب حتى تنضج.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

في النهاية قد نكون عرضنا طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن بالمكونات وطريقة التحضير، وطريقتها على الفحم أيضاً ومكوناتها وطريقة تحضيرها.