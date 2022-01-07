وصفة رهيبة.. ماسك الفحم لتبييض الوجه 5 درجات وإزالة البقع والنتائج فورية من أول استخدام

ماسك الفحم لتبييض الوجه ، البعض يتساءل كيف يكون للفحم الأسود دور فعال في تفتيح لون البشرة؟ لكن ما لا يعرفه كثير من النساء أن الماسكات التي تحتوى على الفحم تعمل على تنظيف الجلد بعمق، وهذا يجعلها تبدو بمظهر مشرق ولامع، وبإمكانك قراءة هذا الموضوع للنهاية لمعرفة أكثر من طريقة تستطيعين بها استخدام الماسك في التفتيح وتوحيد لون البشرة بشكل عام، بالإضافة لتوضيح المكونات اللازم مزجها معه لتحصلي على نتيجة مبهرة.

ماسك الفحم لتبييض الوجه

إن كنتِ ترغبين في تفتيح لون بشرتك فقط، وليس لديك أي مشكلة أخرى سوى هذا، تستطيعين تطبيق هذه الوصفة، لتحققي أمنيتك في الحصول على بشرة مضيئة، وهي كالتالي:

المكونات

عصير نصف ليمونة.

ملعقة فحم مطحون.

طريقة التحضير

ضعي الفحم المطحون على عصير الليمون وامزجيهم كالعادة.

اغسلي بشرتك أولًا وتأكدي من نظافتها حتى تنتفعي بفاعلية الماسك.

وزعي الخليط على الوجه والرقبة بشكل دائري لطيف.

اتركيه على وجهك يجف حتى يمر 15 دقيقة.

اغسلي البشرة بلطف وجفيفها نسبيًا.

ماسك لتفتيح البشرة بالفحم

بما أن البشرة الحساسة تحتاج عناية معينة، واستخدام مكونات لطيفة حتى تمنع تهيجها، وجدنا لكِ ماسك يناسب نوعية بشرتك هذه، والفحم جزء منها بالفعل، والوصفة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة عسل أبيض خام.

بالإضافة الى ملعقة فحم مطحونة كبيرة.

بالشكل التقليدي امزجي العسل مع الفحم تمامًا.

بعد تنظيف وجهك بغسول يناسبها وتجفيفها قومي بتوزيع الماسك فوقها.

اتركي الماسك على بشرتك 30 دقيقة، ثم اشطفيه.

استخدمي مكعبات ثلج من ماء الورد ليغلق المسام، أو مكعبات ثلج من ماء الأرز.

خلطة الفحم لتبييض الوجهماسك الفحم للبشرة الحساسة

هناك وصفة رائعة لترطيب الوجه وتفتيحه في آن واحد، من الفحم والزبادي، وعلى الرغم من بساطة مكوناتها، إلا أنها ممتازة بالفعل للبشرة، والطريقة والمكونات كما يلي:

المكونات

ملعقة من مسحوق الفحم.

2 ملعقتين زبادي.

طريقة الاستخدام

امزجي الفحم مع الزبادي.

وزعي الماسك على الوجه والرقبة.

دعيه ليجف حتى تمر 30 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر.

مرري مكعب من ثلج مياه الأرز أو ماء الورد على وجهك.

علمنا أن ماسك الفحم لتبييض الوجه له عدة طرق، وكلها تتناسب مع أنواع البشرة المختلفة، ورغم أن سعره زهيد والمكونات الأخرى متاحة في كل بيت، يصبح بذلك بإمكانك تجربة أي ماسك منهم، وأخبرينا عن رأيك بعد استخدامه عدة مرات.