غرقانة بالصوص.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة بالخلاط لألذ كيك إسفنجي هش يذوب في الفم

،طريقة عمل كيكة الشوكولاتة يمكنك أن تقومي بعملها في البيت بكل سهولة، خاصةً إذا كانوا أطفالك من عشاقها، كما يمكنك أن تقومي بصنعها في أعياد الميلاد، وأيام الشتاء، وكذلك في حفلات الزفاف وغيرهم، وتختلف طريقة عمل كيك الشيكولاتة من شخص إلي آخر وهنا سنوضح لك كيف تقومي بإعدادها بنفسك مع المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

كيكة الشكولاتة من الذ الحلويات التي يعشقها الكبار والأطفال، نقدم لكم طريقة اعدادها بكل سهولة مثل اشهر محلات الحلويات.

2 ك دقيق.

1 كوباية سكر.

5 معالق كاكاو كبيرة.

1 كوب زبادي.

1 كوب من الحليب.

معلقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر.

نص كوب من زيت الذرة.

3 بيضات.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

تقومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر معاً في إناء وتقومي بالتقليب جيداً.

ضعي في الخلاط الزيت والسكر والزبادي والبيض والحليب والفانيليا والكاكاو واخلطيهم جيداً.

ضعي كوباً بجانبك ويكون محتوي على السائل وقومي بوضعه مع الخليط الجاف وقومي بضربة بالمصري اليدوي.

احضري صينية وضعي فيها القليل من الزيت وقومي بتوزيعه في جميع الصينية وبعدها ضعي عليه قليل من الدقيق وقومي بسكب الخليط.

تترك الصينية في الفرن حتي 45 دقيقة.

وبعدها تقومي بإخراجها واضعي عليها الكوب السائل.

المقادير:طريقة عمل كيكة الشيكولاتةكيكة الخلاط السريعة

إتبعي الخطوات التالية حتي تحصلي على ألذ طعم لكيكة العشر دقائق.

المقادير:

2 كوب من الدقيق.

2 بيضة.

كوب واحد من السكر.

وكوب من الزيت.

كوب حليب.

3/4 كوب من الكاكاو.

2 باكيت فانيلا أو يمكن استبدالها بمعلقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

1 باكيت بيكينج بودر.

طريقة تحضير الصوص:

3 معالق من الزبدة كبيرة.

1 كوب سكر بودرة.

3 معالق كبيرة من الكاكاو.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

قومي بتشغيل الفرن على درجة تكون 180 مئوية.

ضعي معاً هذه المخاليط في الخلاط الحليب والسكر والزيت والكاكاو والبيض والفانيليا واضربيه حتي 5 دقائق حتي يصبح قوامها كريمي.

ثم ضعي الدقيق مع الكاكاو والبيكينج بودر معاً، واخلطيه جيداً حتي يصبح قوامها ثقيل.

ضعي بعضاً من الزيت في الصينية وقومي بصب الخليط وضعيه في الفرن حتي 40 دقيقة.

وضعي الصوص على الكيكة بعدما تتركيها حتي تهدأ.

كيكة الكاكاو بالصوص

وهكذا نكون قد عرضنا عليكي طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وأيضاً طريقة عمل كيكة الشكولاتة في الخلاط وطريقة تحضير الصوص.