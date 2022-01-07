الخمس أسرار.. طريقة عمل البسبوسة زي المحلات بكل تكات الحلواني لتصبح مرملة تذوب في الفم

يبحث عشاق الحلويات الشرقية بالأخص عن طريقة عمل البسبوسة، كيف لا وهي حلوى لذيذة يمكن تقديمها في جميع المناسبات والحفلات بجانب أصناف الطعام الأخرى، كما يمكن تناولها في كل الأوقات فهي سهلة الهضم، كما أنها من الأصناف الشرقية سريعة التحضير ولا تحتاج لامتلاكك مهارات طبخ محددة لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل بسبوسة الحلواني اللذيذة.

طريقة عمل البسبوسة

لتحضير أشهي صينية بسبوسة سادة تابعي الوصفة التالية مع مراعاة أن تكون كافة المكونات المستخدمة في درجة حرارة الغرفة.

المكونات:

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كيلو دقيق سميد.

ملعقة صغيرة بودرة فانيليا.

٢ ملعقة كبيرة سمنة في درجة حرارة الغرفة.

أحضر وعاء نظيف وقم بخلط دقيق السميد مع البيكنج بودر والفانيليا واتركهم جانبا.

أحضر وعاء أخر وقم بخلط الزبادي مع السمنة حتي يتجانسوا سويا.

أضف الخليط الجاف إليهم حتي تحصل علي خليط يشبه رمال البحر المبلل.

احضر صينية ذات ارتفاع منخفض وقم بدهن الصينية بالسمنة.

قم بفرد الخليط السابق في الصينية وتأكد من توزيع الخليط بشكل متساوي.

ادخل الصينية في فرن بحرارة متوسطة لمدة ٢٠ دقيقة.

قم بإخراجها عندما يصبح لونها ذهبيا واسكب فوقها القطر البارد واتركها قليلا قبل التقديم.

طريقة عمل بسبوسة المحلاتطريقة صنع قطر البسبوسة

القطر البارد هو من أهم المكونات لنجاح وصفات الحلويات الشرقية، لذا يفضل صنع القطر قبل صنع البسبوسة بفتره حتي يبرد.

المكونات:

٢ كوب سكر.

٢,٥ كوب ماء فاتر.

١ ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج.

١ ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

قم بوضع الماء والسكر معا في إناء علي نار متوسطة وقلب الخليط باستخدام ملعقة ذهبية.

اتركه علي نار هادئة يبدأ بالغليان واضف إليه عصير الليمون وقلبه قليلا واتركه لخمسة دقائق اخرى.

اضف ماء الزهر إلى الخليط واتركه علي نار هادئة لمدة دقيقتين.

ابعد الخليط عن النار واتركه ليبرد تماما قبل سكبه فوق البسبوسة.

شربات البسبوسةأسرار بسبوسة الحلواني

هناك عدة تفاصيل يجب أن نراعيها، عندما نقوم بتحضير البسبوسة لضمان مذاق رائع وترميله مميزه.

أستخدم أصابعك في تقليب المكونات.

تأكد من تسخين الفرن جيدا قبل إدخال صينية البسبوسة بداخله.

يجب أن تكون البسبوسة ساخنة جدا والقطر بارد جدا.

تأكد أن المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

قم بتغطية الصينية حتى تبرد تماما بعد سكب القطر عليها.

كانت هذه جميع أسرار طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني لطعم رائع سيذهل جميع أفراد أسرتك.