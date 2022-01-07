طريقة عمل مخلل اللفت بطريقة سهلة وبطعم مثل الجاهز في ثلاثة أيام فقط

يعتبر المخلل من الأكلات فاتحة للشهية ويقدم مع العديد من الأكلات الشعبية، حيث كانوا يقومون بحفظ الخضروات عن طريق تخليله ووضعها في محلول الملح للمحافظة عليها فترات طويلة، وهناك العديد من أنواع المخللات مثل اللفت والخيار والقرنبيط والجزر والفلفل والليمون والعديد من الأنواع الأخرى، حيث يتوفر اللفت في موسم الشتاء بكميات كبيرة، ويستغل النساء هذا الفترة ويقومون بتخليه بكميات كبيرة وتخزين من العام إلى الآخر، حيث لا يحتاج إلى وقت كبير لتحضير.

اثنان كيلو من اللفت.

نصف كوب من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف لتر من الماء.

قطعة شمندر صغيرة.

ربع كوب خل.

ربع كيلو فلفل احمر حار.

فص ثوم.

نصف عود كرفس.

مكونات تحضير مخلل اللفت في المنزلخطوات إعداد مخلل اللفت في المنزل

ينتظر العديد من النساء فصل الشتاء لإحضار اللفت وتخليله، فهو واحد من ألذ أنواع المخلل، فكثر البحث على جوجل حول طريقة إعداد اللفت بسهولة.

أولا نقوم بنقع اللفت نصف ساعة في الماء للتخلص من الطين.

نقوم بغسل اللفت جيدا وتصفيته.

بعد ذلك مقوم بتقطيع اللفت بالسكين أو القطاعة المشرشرة.

عمل محلول التخليل حيث نقوم بغلي الماء وتركه حتى يبرد تماما.

نقوم بغسل الفلفل الحار وتقطيعه قطع صغيرة أو نقسمه أنصاف حسب الرغبة.

نقوم بوضع الفلفل مع اللفت وتقليبه جيدا.

نضع الخل مع الملح في الماء ويقلب جيدا حتى ذوبان الملح في الماء حيث يساعد الخل إلي تخليله في وقت قصير.

نضع ملعقة السكر في المحلول وذلك سر قرمشة اللفت.

نقوم بتقشير فص الثوم ونقسمه نصفين ونضعه في المحلول.

نضع اللفت والفلفل في المحلول ويرجع جيدا.

نضع قطعة الشمندر وذلك لإعطاء اللون الوردي الجميل المخلل.

نضيف الكرفس حيث يعطي نكهات رائعة المخلل.

فمن الممكن إضافة الجزر المبشور المخلل عامة يعطي طعم رائع.

يحفظ في برطمان متوسط الحجم ويغلق جيد.

يحلل في خلال فترة من ثلاثة أيام إلى أسبوع.

طريقة تقديم مخلل اللفت

يقدم مخلل اللفت مع الكثير من الأطعمة مثل سندوتشات الفلافل مع السلطة، كما يقدم مخلل اللفت مع شوربة العدس، ويقدم مع السمك المشوي.