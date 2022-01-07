اتعلمي التوفير وحضريها في المنزل الطحينة البيضاء بالسمسم

تعتبر الطحينة من أنواع السلطات والمقبلات المهمة والمشهورة والتي يتم إضافتها إلى المائدة بجانب الكثير من الأكلات المختلفة لأن لها مذاق شهي ومميز ويمكن تقديم الطحينة مع الخبر والمشويات خاصة اللحوم والدجاج وتعد الطحينة من العناصرالغذائية المهمة والفيتامينات والتي تحتوي على مواد مفيدة للصحة ويبحث الكثيرون عن طرق تحضير الطحينة في المنزل بشكل صحي ومفيد بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال للتعرف على طريقة عمل الطحينة البيضاء السهلة والبسيطة دون تكلفة.

كوب من السمسم المحمص

نصف كوب من الفول السوداني المحمص

1 كوب من الزيت

كوب من الدقيق

نحضر الخلاط ونضع به السمسم ونقوم بتشغيل الخلاط.

ثم نقوم بإضافة الفول السوداني ونشغل الخلاط.

بعد ذلك نضيف الزيت والدقيق ونقلبهم وحفظهم في برطمان نظيف جاف إلى حين الاستخدام.

كوب من لبن الزبادي

ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة من زيت الزيتون للتزيين

قطعة صغيرة من الثوم

ملعقة صغيرة من الملح

القليل من الفلفل الأسود

الكزبرة الخضراء مقطعة إلى قطع صغيرة للتزيين.

أولا نقوم بفرم الثوم جيدا ثم نقوم بخلطه مع عصير الليمون لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.

نحضر وعاء ونقوم بعمل خليط من اللبن والزبادي والطحينة.

نضع القليل من الفلفل الأسود والملح حسب الإحتياج والمذاق المفضل لكم.

نقوم بتقليب الخليط ونضع القليل من الكزبرة الخضراء وزيت الزيتون لتزيين الطحينة.

بعد ذلك نقوم بتقديم الطحينة بجانب الأطباق الرئيسية ومع أكلات اللحوم المتنوعة والمشويات والدجاج مع القليل من الخبز، وبالهنا والشفاء.

تعد الطحينة من المصادر الجيدة للأحماض الأمينية الضرورية.

تحتوي الطحينة على الأحماض الدهنية الضرورية والتي يجب تناولها من المصادر الغذائية.

تعد الطحينة مصدر للكالسيوم الذي يحتاجه الجسم لصحة الأنسجة الضامة والجلد والمفاصل.

تعمل الطحينة على تنقية البشرة وتفتيحها وإزالة البقع الداكنة.

تقشر البشرة وتزيد من نعومتها وتحافظ على رطوبة البشرة.

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