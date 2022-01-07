اقتصادي وهش.. طريقة عمل بسكويت الشاي السريع بمقادير مظبوطة 100% لطعم يذوب في الفم

يتم البحث عن طريقة عمل بسكويت الشاي السريع في كثير من البيوت المصرية، حتى يتم تقديمه بجانب الشاي على الإفطار أو كسناكس للأطفال بين الوجبات الرئيسية، فوجوده في البيت بشكل مستمر لازم، ولكن بعض السيدات تجهل طريقته بسبب عدم تطبيق خطوات الوصفة من قبل، ولذلك سيتم التعرف على المكونات الصحيحة والخطوات اللازمة للحصول على البسكويت اللذيذ في البيت.

طريقة عمل بسكويت الشاي السريع

المكونات

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

بالإضافة الى نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من عصير البرتقال.

ظرف بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

في البداية قومي بخلط كلا من السكر والزيت، ثم قومي بإضافة عصير البرتقال والفانيليا إليهم ليتم المزج مع بعض جيدا.

يتم خلط المكونات الجافة معا وهي الدقيق والبيكنج بودر، ثم قومي بوضع خليط السكر والزيت عليه مع التقليب باستمرار حتى الحصول على عجينة.

وبعدها يتم فردها بشكل متساوي بالنشابة، وتركها لمدة 10 دقائق.

قومي بتقطيع العجينة إلى مربعات أو دوائر كما تفضلين.

وضعي القطع في صينية فرن مدهونة بمادة دهنية ويفضل بالزيت.

إدخال الصينية إلى فرن درجة حرارته 180 حتى يحمر وجهها وأسفلها.

فرد العجينة بالنشابة بعد أن ترتاح 10 دقائق وتقطع لمربعات وتشكل وجهها بالشوكة.

عمل البسكويت على الشعور بالشبع بشكل كبير، ويمكن تقديمه إلى الأطفال بعد مزجه جيدا مع حليب الأم، فهو بمثابة وجبة سريعة وخفيفة للرضع والأطفال لتحقيق الإشباع لفترة طويلة.

يعمل على تهدئة آلام الأسنان للأطفال عند مرحلة التسنين، فهو يعمل على تخفيف الآلام الشديدة في اللثة التي يشعر بها الأطفال خلال ذلك الوقت، لأنه يساعد كثيرا في نمو الأسنان لديهم بشكل أسرع وتهدئة آلام الأسنان واللثة للرضيع.

يقدم مع الشاي على الإفطار، فهو مناسب جداً لأصحاب المعدة المريضة والتي تعاني من مشاكل في الهضم.

خطوات عمل البسكويتفوائد البسكويت السادة للأطفال

أصبحت طريقة عمل بسكويت الشاي السريع متوفرة لكل السيدات، حتى يتم عملها بالمنزل دون الحاجة إلى شراؤها من السوبر ماركت، خاصة وان خطواتها بسيطة جدا ويمكن تنفيذها سريعا بالإضافة إلى توافر مكوناتها بشكل أساسي في المطبخ.