هاتعمليها في ثواني.. طريقة عمل البسبوسة مرملة وطرية تذوب في الفم وسر المكون السحري للحلواني

طريقة عمل البسبوسة مثل الشيف، من الأمور التي ترغب كل فتاة وربة منزل في معرفتها، خاصةً عندما تقومي بعملها وتجدينها ناجحة فتنال إعجاب كل من يتذوقها، وهذا يعني نجاح لكِ بالتبعية، وفي الحقيقة المكونات كلها تتشابه لكن طرق التحضير تختلف، بالإضافة لبعض الأسرار الخاصة التي يجب عليكِ مراعاتها حتى لا تفشل حلوى البسبوسة التي تصنعينها، وهذا ما سنذكره لكِ هنا في هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة

إن رغبتِ في معرفة أفضل وأسهل طريقة لعمل حلوى البسبوسة الشهيرة في منزلك، فالأمر بسيط لكنك ستكتشفين نجاحها بعد تطبيقها على الفور، والتفاصيل كما يلي:

المقادير

3 كوب سميد بسبوسة.

3 ملاعق كبيرة جوز هند.

3/4 كوب سمن سائل.

3/4 كوب سكر.

1/2 كوب شربات ثقيل.

3/4 كوب لبن.

ملعقة كبيرة من الطحينة، وهذا هو المكون السحري.

احضري وعاء يشترط أن يكون عميق نسبيًا، ثم ضعي السميد وجوز الهند فيه وقلبيهم.

الصينية التي تكفي المقادير السابقة مقاسها 28 ثم ادهنيها بالسمن، ووزعي ملعقة الطحينة فوقه.

في وعاء آخر اخلطي كل المكونات السائلة فيه، واستمري في التقليب حتى تتأكدي من امتزاج المكونات مع بعضها.

ثم ضيفي السميد المخلوط بجوز الهند فوق السوائل، وقلبي ببطء حتى تحصلي على عجينة مرملة.

اشعلي الفرن قبل وضع الصينية بدقائق، ثم افرغي العجينة في الصينية وقومي بفردها، ويمكنك الضغط عليها بيدك حتى يتم ذلك.

ضعي الصينية داخل الفرن، وثبتي درجة الحرارة على 220.

بعد نضج الصينية اخرجيها من الفرن وهي ساخنة، ثم ضيفي الشربات فوقها بسرعة، وهذه الخطوة هامة حتى تظل البسبوسة طرية وجميلة.

استخدمي السكين في تقطيع الصينية ثم اتركيها تبرد، وبعد ذلك قدميها لأسرتك.

كوب ونصف سكر.

بالإضافة ألي كوب ونصف ماء.

نصف ليمونة.

طريقة بسبوسة الحلوانيمقادير الشربات

طريقة تحضير الشربات

ضعي الماء مع السكر في وعاء خاص وارفعيهم على النار.

اتركي المزيج يغلي ثم ضعي قطرات الليمون.

لا تتركيه يبرد ضيفيه فورًا على البسبوسة بعد خروجها مباشرةً من الفرن.

بالنسبة إلى طريقة عمل البسبوسة السادة التي عرضناها عليكم، فهي بسيطة وناجحة أيضًا، وعندما تقومين بصنعها ستجدين طعمها لذيذ، وسوف تكررين صنعها كلما سنحت لك الفرصة.