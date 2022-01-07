لو مستعجلة.. أسهل طريقة لتقشير الثوم في أقل من 10 ثواني طريقة عبقرية مهما كانت الكمية

تبحث ربات البيوت بشكل مستمر عن أسهل طريقة لتقشير الثوم وبأسرع وقت، حيث يعاني الكثير منهم في هذا الأمر مما يعطلهم عن القيام بالطبخ فضلاً عن تركه لرائحة غير مستحبة في اليدين وبين الأظافر، فهو من أهم العناصر الغذائية التي تدخل في كثير من الوصفات ولا يمكن الاستغناء عنه لما يضيفه للأطعمة من مذاق رائع، وسوف نتعرف من خلال الفقرات التالية على أسهل الطرق لتقشير الثوم وبأسرع ما يمكن.

أسهل طريقة لتقشير الثوم

يدخل الثوم في عديد من الوصفات لذلك لابد من وجوده مقشر باستمرار للحفاظ على الوقت والجهد، وبالنسبة للتقشير سيتم الاستعانة بكيس بلاستيك للقيام بالخطوات التالية:

في البداية سيتم إحضار رأس ثوم، وفصل كل فص على حداه، ثم نقوم بوضعه داخل أكياس البلاستيك التي تستخدم في التخزين ثم غلق الكيس.

يتم الطرق عليه باستخدام مطرقة المطبخ أو تمرير النشابة الخشب فوقه.

نلاحظ فصل القشرة عن الثوم ليتم انتزاعها بكل سهولة دون الحاجة إلى سكين.

يمكنك القيام بالتقشير من خلال إحضار طبق فيه بعضا من الماء البارد أو الساخن، وبعد فصل الفصوص عن بعضها، يتم نقعها في الماء لمدة نصف ساعة بالنسبة للماء البارد وربع ساعة للماء الساخن، ثم بعد ذلك يتم فصل القشرة عن الثوم بكل سهولة وأسرع ما يمكن.

أو يتم إحضار الثوم وقطع الرأس من الأعلى. ووضعه داخل برطمان من البلاستيك ثم غلقه جيدا. ثم البدء في رجه بقوة، حتى تنفصل القشرة تمام عن الفصوص. ثم نقوم بتفريغ البرطمان من القشر وتخزين الفصوص في علبه جيدة الغلق في الفريزر.

يعتبر الثوم من المضادات الحيوية الفعالة، كما أنه يساعد في الشفاء من مرض السرطان.

يضيف مذاق رائع ونكهات مميزة عند إضافته إلى وصفات الطبخ التي لا تصلح إلا بدونه.

تقشير الثوم بالماء والبرطمانفوائد الثوم لجسم الإنسان

بعد أن أخبرناكِ حول أسهل طريقة لتقشير الثوم يمكنك عمل كمية كبيرة منه. باستخدام إحدى الطرق المذكورة. ثم تخزينه ليصبح جاهز في أي وقت. لأنه موجود في كل الوصفات لما له من فوائد كثيرة لصحة الإنسان.