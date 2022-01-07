سر التدويرة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بمقادير مظبوطة 100% بكل أسرار وتكات نجاحها

تعتبر طريقة عمل لقمة القاضي من أسرع الوصفات في الحلويات، كما أن مكوناتها بسيطة ويمكن توفيرها بكل سهولة، ويمكن بعد الانتهاء من عملها إضافة صوص الشوكولاتة أو رش سكر بودر عليها مما يجعل طعمها ألذ وجديد، كما أنها من وصفات الحلويات الأساسية في شهر رمضان لتقدم بعد وجبة إفطار وتعرف أيضا باسم العوامة.

لقمة القاضي

المكونات سهلة وبسيطة هي كالتالي

كوب من الدقيق.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة طعام سكر.

وملعقة طعام نشا.

ملعقة طعام خميرة فورية.

كيس من الفانيليا.

ذرة ملح.

مكونات هذه الوصفة تكفي حتى ثمان أشخاص.

يتم خلط المكونات الجافة سويا وهي الدقيق والسكر والنشا والفانيليا والخميرة والملح.

ويتم إضافة الماء تدريجيا حتى يتم الوصول إلى خليط متجانس وليس سائل، مثل الطحينة الثقيلة.

ثم بعد ذلك يتم ترك الخليط لمدة 60 دقيقة راحة.

قومي بتسخين طاسة عميقة بها زيت غزير، واحضري بجانبها طبق به زيت.

باستخدام ملعقة صغيرة ضعيها أولا في طبق الزيت، ثم قومي بأخذ لقيمات من العجينة باستخدامها مع اليد.

في البداية يتم رفع النار ثم بعد ذلك نهدي النار على الزيت تماما حتى تصبح مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل.

يتم تقليبها باستمرار في الزيت حتى تحمر من كل الجهات جيدا وتصبح لونها ذهبي.

ثم يتم إخراجها من الزيت ووضعها في الشربات البارد( سنتعرف على طريقته في الفقرة التالية) ويتم ورش سكر بودرة عند الرغبة.

طريقة عمل العوامةطريقة عمل الشربات

المكونات

كوبان من السكر

كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة

يتم وضع السكر مع الماء في إناء على نار مرتفعة مع التقليب المستمر ليذوب السكر تماماً.

عند الغليان يتم وضع عصير الليمون مع ماء الورد وتركه يغلي لمدة خمسة دقائق.

بعد التعرف على طريقة عمل لقمة القاضي، أصبح من السهل عملها في أقل من ساعة ونصف وبأرخص التكاليف، ومن الممكن وضع عليها صوص الشكولاتة ليصبح مذاقها أكثر من رائع لمحبي وعشاق الكاكاو، كما يمكن إضافة جوز هند مجروش أو فستق ناعم لإضافة مذاق وشكل عالي.