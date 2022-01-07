نتيجة فورية.. فرد الشعر بالخميرة والزبادي والزيت السحري وصفة رهيبة لتنعيم الشعر المجعد الخشن وفرده

الشعر هو تاج المرأة، ويتأثر الشعر بالحالة النفسية لكي سيدتي، وأيضا الحال الصحية، فقد يحدث أن يتساقط الشعر بكثرة لو كانت نسبة الهيمجلوبين ضعيفة، وحرصا من على صحة شعرك، نوجه لكي النصيحة بالابتعاد عن مواد الفرد الغير طبيعية، التي تضر الشعر أكثر من فوائدها، ومن ذلك الطرق، فرد الشعر بالخميرة و الزبادي و زيت جونسن.

هي طريقة مجربة من كثير من السيدات، التي يرغبون في الحصول على شعر ناعم و حريري، بعيدا عن أي مواد صناعية أخرى.

حيث يتم خلط كَمّيَّة من الزبادي مع الخميرة الفورية وزيت جونسن وذلك بكميات متساوية.

وما يحدد المقدار هو كثافة الشعر نفسة وطوله.

ويمكنك إضافة جيل الصبار للخليط، ثم يتم دمج المكونات جيدا حتى يصبح متجانس.

وقبل وضع الخليط على الشعر يجب أن يتم غسلة جيدا والتأكد من أنه خالي من أي دهون.

وأيضا يترك الشعر حتى يجف، ثم يوزع على كل خصلات الشعر بالتساوي.

ثم قومي بتمشيط الشعر، وبعد ذلك بتغطية الشعر بالكامل. ويفضل أستخدام كيس من البلاستيك لذلك.

وبعد مرور ساعة من الزمن يمكنك غسل الشعر جيدا بماء فاتر.

فرد الشعر بالخميرة والزبادي وزيت جونسنفوائد الخميرة للشعر

هناك الكثير من الفوائد التي سوف تحصلين عليها، من طريق استخدامك للخميرة الفورية في الكثير من الخلطات فرد الشعر و تكثيفه مهما كان خشن، و نذكر لكي سيدتي بعض تلك الفوائد:

تساعد الخميرة على تنشيط إنتاج مادة الكاريتين في الشعر، عدّ تلك المادة من أكثر المواد تأثيرا على نعومة وفرد الشعر.

يتوفر في الخميرة العديد من الفيتامينات المهمة، التي تساعد على زيادة نمو الشع.

كما انها أيضا تحافظ على صحة الشعر، ويقلل من تساقطه.

ما هي فوائد الخميرة الفورية للشعر والبشرة؟

ونتيجة لكل ذلك، تجدين أن الخميرة الفورية لا غنى عنها بالنسبة لشعرك، وأيضا لبشرتك، بوجود تلك الفيتامينات يمكنك سيدتي استخدامها في ماسكات البَشَرَة التي تستخدمينها في ما تستخدمين طوال الأسبوع لبشرتك، ونذكر لكي بعض أسماء تلك الفيتامينات:

الثيامين.

فيتامين ب2.

بالإضافة الى فيتامين ب6.

وفيتامين ب9.

أتمنى أن تكون خلطة فرد الشعر بالخميرة والزبادي وزيت جونسن، مفيدة لكي سيدتي، وان تصلي على النتيجة التي تبحثين عنها لشعرك.