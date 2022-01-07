وصفتي السحرية.. ماسك تفتيح سريع للمناسبات بدون مكياج لتبييض البشرة 5 درجات من أول استخدام

أكثر ما يؤثر على البشرة، هو تغير العوامل الجوية والتعرض للشمس لفترات طويلة، وتتأثر البشرة بعدم التغذية السليمة وحالة الجسم الصحية، و في كثير من الأوقات تجد بعض الفتيات تبحث عن ماسك تفتيح سريع للمناسبات الطارئة، وعلى وجه الخصوص الماسكات التي تتكون من مكونات طبيعية، وتكون غير مضرة للبشرة ومفعولها سريع، و نطرح لكي سيدتي في هذا المقال بعض من الخلطات السحرية لتفتيح البشرة.

ماسك تفتيح سريع للمناسبات

نعرض لكم اليوم بعض المسكات السريعة التي تمنحك بشرة ناصعة البياض وناعمة كالأطفال، في دقائق معدودة لتكون المنقذ في المناسبات المفاجئة، فان كان لديك مناسبة وتحتاجين إلى ماسك تفتيح و الفوري، وبمكونات متوفرة في كل منزل، نعرض لكي سيدتي بعض من تلك التركيبات فيما يلي:

خلطة الزبادي لتبييض الوجه

الزبادي من أكثر المكونات الطبيعية استخداما في تركيبة الكثير من الماسكات المفيدة للبشرة، فهو يساعد في محاربة الكثير التصبغات التي تظهر على البشرة.

ويمكن إضافة الكركم إلى الزبادي، وفرده على البشرة لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويجب أن تكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع، حتى تحصلي على نتيجة مرضية.

ماسك قشر البرتقال لتبييض الوجه

هناك أيضا قشر البرتقال المجفف، والذي يتم خلطه مع الزبادي، واستخدامه كماسك على البشرة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر دقيقة، وبعد ذلك يتم غسل الوجه جيداً، ويتم تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك تفتيح البشرة بالعسل والليمون

يعتبر العسل من المواد التي تقضي على البكتريا و الفطريات. كما يساعد على إزالة الجلد الميت لم فيه من مضادة أكسدة، ويضاف إلى معلق كبيرة من العسل معلقة من الليمون. ويفرد على البشرة ويترك لمدة خمسة عشر دقيقة. ثم يغسل الوجه بماء فاتر.

ماسك القهوة والحليب

تستخدم القهوة في كثير من ماسكات السنفرة. ويساعد أيضا على إزالة بعض علامات التقدم في العمر. ويضاف مقدار معلقة من القهوة إلى مقدار من الحليب. وبعد خلطهم جيدا يفرد على الوجه. ويترك لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم يتم غسل الوجه جيدا.

ويجب أن تنتبهي عزيزتي لبعض النقاط المهمة لبشرتك. وقبل أن تبحثي عن ماسك تفتيح سريع للمناسبات. بأن تتجنبي التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس. وخاصة أذا كانت بشرتك سريعة التأثر بها.