لبشرة كالأطفال.. ماسك الخميرة للوجه لتفتيح البشرة وتصفيتها وتوريد الخدود ومكافحة التجاعيد

ماسك الخميرة للوجه مفيد لجميع أنواع البشرة، حيث أن الخميرة مكونة من عناصر مفيدة مثل البروتينات ومجموعة معادن مميزة، وهما من أهم العناصر التي تحتاج لها البشرة لتظل نضرة خالية من العيوب، وتم اكتشاف أن الخميرة تساعد في القضاء على عدة مشاكل تعاني منها البشرة، مثل: حب الشباب، ووجود تصبغات على البشرة، أما بيان كيفية استخدام مكون الخميرة في إصلاح البشرة والحفاظ عليها، سنذكر لكم عدة ماسكات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها.

ماسك الخميرة للوجه

بما أن الخميرة لها تأثيرات مختلفة على البشرة، فيمكنك وضعها مع مكونات محددة لتتمكني من الوصول للنتيجة التي ترغبين فيها، فمثلًا إن رغبتِ في جعل بشرتك متجددة ونقية طبقي خطوات الماسك الآتي:

المكونات

50 جرام خميرة.

3 ملاعق كبيرة ماء.

نصف ملعقة دقيق.

طريقة التحضير

ضعي الماء على الخميرة ثم امزجيهم سويًا.

ثم ضيفي الدقيق فوق الخليط واستمري في مزجهم لتحصلي على قوام سميك نسبيًا مثل القشطة.

اتركي الخليط في مكان دافئ لمدة يوم كامل بعد تغطيته.

افردي الماسك على منطقة الوجه والرقبة حتى يمر 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر، وجففيه بلطف، وبإمكانك تكرار الماسك مرتين على الأكثر أسبوعيًا.

ماسك مرطب للبشرة الجافة من الخميرة

إن كنتِ تعانين من جفاف في بشرة وجهك، تستطيعين الآن استخدام الخميرة في ماسك لترطيب بشرتك بعمق، ومكوناته كلها طبيعية مثل:

المكونات

ملعقة دقيق.

ملعقة عسل نحل.

20 جم خميرة.

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات معًا، واستمري في المزج حتى تحصلي على قوام خالي من الكتل.

قومي بتوزيع الماسك على وجهك بطريقة دائرية ولطف حتى تمتصه البشرة، واتركيه فقط 20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي بشرتك بمياه فاترة ثم جففيها بمنشفة ناعمة.

ماسك الخميرة لتفتح البشرة العادية

إن كنت من ذوات البشرة العادية، وترغبين في تفتيح لونها، فتستطيعين ذلك من خلال تجربة هذا الماسك الرائع المناسب لبشرتك.

المكونات

30 جرام خميرة.

ملعقة حليب كبيرة.

طريقة التحضير

اخلطي الحليب في وعاء صغير مع الخميرة.

وزعي المزيج على وجهك، دعيه يجف لمدة ربع ساعة وحتى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء دافئ، ثم جففيه.

أنواع ماسك الخميرة للوجه ذكرنا لكِ منها ثلاثة، كل منهم يناسب نوع معين من البشرة، لكن لا تستخدمي تلك الماسكات أكثر من مرتين في الأسبوع، لتحصلي على نتجية تكونين راضية عنها.