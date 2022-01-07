هشة وطرية.. حضري كيكة الزبادي في الخلاط بمكونات اقتصادية

كيكة الزبادي الهشة، هناك العديد من أنواع الحلويات سواء كانت الشرقية أو الغربية وغيرها، كذلك كل نوع له عدة مذاقات وطرق مختلفة للتحضير، في أغلب الأوقات تشتهر بعض الدول بأصناف معينة من الحلويات ولكن الكيكة من الحلويات التي لا تقتصر على زمان ولا مكان فلا يوجد بيت داخل أي مكان وفي أي دولة إلا وله بصمة خاصة في طريقة عمل الكيك، طبقنا اليوم هو أحد أبسط وألذ وأطقم أنواع الكيك على الإطلاق والتي يفضلها مختلف المراحل العمرية وليس الأطفال فقط وهي كيكة الزبادي الهشة، نقدم لكم وصفة سهلة لا تستغرق في التحضير أكثر من ربع ساعة وبمكونات متوفرة داخل الكثير من البيوت، يمكن استخدام الكيك كوجبة إفطار مع اللبن أو الشاي وكذلك يمكن تناولها في البيت أو المدرسة أو النادي وخلافه.

كيكة الزبادي الهشة

تعد الكيكة أحد الحلويات الهشة الطرية التي يفضلها العديد من الأشخاص، يمكن تحضيرها بالشيكولاته والحليب والزبادي والبرتقال والعديد من النكهات الأخرى، فهي مشبعة للغاية وتمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، تابعونا من خلال الأتي للتعرف على المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض المنخول الفاخر.

كوب ونصف من الزبادي.

كوب واحد من السكر الأبيض.

مقدار نصف كوب من زيت الذرة النقي.

ثلاث حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا لإكساب الكيك رائحة ذكية.

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة من الملح.

نقوم بعملية خفق كل من البيض مع السكر مع الفانيليا بواسطة الخلاط أو المضرب الكهربائي، ثم نقوم بوضع الزبادي والزيت مع استمرار الخفق.

نضع في إناء آخر الدقيق مع الملح مع البودر مع البيكربونات ثم نقوم بخلطهم جيداً.

نضع المكونات السائلة على المكونات الجافة ثم نقوم بالتقليب حتى تمام الامتزاج.

نقوم بدهن الصينية بالزيت أو السمن ثم نقوم بصب الخليط.

نرفع درجة حرارة الفرن إلى 180 ثم نقوم بوضع الصنية.

نترك الكيكة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بالتقطيع ونتركها حتى تبرد.

طريقة التحضير: