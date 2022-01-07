طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاته بمكونات بسيطة مثل المحلات تماماً

طريقة عمل الكوكيز، يعد الكوكيز من أطيب أنواع البسكويت اللذيذ الذي يعشقه الكثيرين من الأفراد وخاصة الأطفال الذين يقبلون على تناوله بشكل جنوني، ويمكن تحضير الكوكيز السادة أو الكوكيز بالشوكولاته بطريقة سهلة للغاية في عشرون دقيقة فقط دون عناء أو بذل مجهود، ومن خلال النص التالي نوفر لكم أفضل طريقة عمل الكوكيز في المنزل.

طريقة عمل الكوكيز

اليكم أبسط وأسهل طريقة لعمل كرات الكوكيز الطيب بنكهة الشوكولاته الذي يحبه الأطفال مع كوب الحليب، وكذلك الكبار إلى جانب تناول القهوة أو الشاي أو الكابتشينو:

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الزبدة الذائبة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من رقائق الشوكولاته.

ثلث كوب من الأسمر.

حبتان من البيض.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

خفق الزبدة مع السكر الأبيض والسكر الأسمر في وعاء متوسط الحجم.

إضافة البيض والفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر ثم يتم مزجهم مع بعض جيداً.

وضع الدقيق والملح والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم مع خليط الزبدة والبيض في الوعاء.

مزج رقائق الشوكولاته مع المكونات جيداً ثم يتم خلطهم للحصول على عجينة متماسكة.

تشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم.

فرد ورقة من الزبدة في قالب مستطيل الشكل ثم يتم رص كرات الكوكيز في القالب.

إدخال القالب إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة ويترك لمدة ثلث ساعة أو أقل حسب ما ينضج الكوكيز.

إخراج الكوكيز من الفرن ويوضع في علبة محكمة الغلق لكي يحافظ على قرمشته وطعمه الشهي واللذيذ.

خطوات التحضير

طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاته في الميكروويف

كما يمكن تحضير الكوكيز في الميكروويف بطريقة سهلة وبسيطة للغاية من خلال ما يلي.