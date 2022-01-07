بدون مقوارة.. فكرة عبقرية لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كيلو في دقائق

تقوير الباذنجان والكوسا من أهم ما يجب أن يتم بسرعة وبكفاءة أيضا ومن خلل خطوات بسيطة يكون لدينا الخضار مقور وجاهز على أن يتم الحشو له بالخلطة المميزة لإعداد المحشي ومن خلال ما يلي ذكره من الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من التفصيل على أفضل طريقة تسهل على ربات البوت خطوة ومرحلة التقوير للباذنجان والكوسة للحصول على الثمار جاهزة على الحشو السريع ومن خلال السطور التالية نعرض أهم الطرق وأيسرها لتقوير الباذنجان والكوسة.

تقوير الباذنجان والكوسا

أفضل الطرق التي من دورها مساعدة ربات البيوت على التقوير سريعا للكوسة والباذنجان هي طريقة التقوير باستعمال أداة متوفرة بمنازلنا وهي قطاعة التفاح حيث يكون من اليسير استعمالها في الحصول على كافة كميات الخضار المتوفرة جاهزة تماما للحشو وخالية تماما من اللب وتعتبر تلك الطريقة ممتازة في الحصول على لب الكوسة ولب الباذنجان بخطوة واحدة وهي بعد أن يتم التقشير للكوسة والتنظيف للباذنجان نقوم بإدخال القطاعة ببداية كل ثمرة وبإنزالها برفق ثم إخراجها نحصل على كل ما يتواجد بداخل الثمار من لب، وتلك الطريقة تعد صالحة لكميات كبيرة من الخضار.

تقوير الباذنجان والكوسا بالسكين

السكين من أفضل الأدوات التي تعد ميسرة لخطوة لتقوير لنوعي الخضار سواء الكوسة أو الباذنجان وبعد غسل الخضار وتنظيفه وتصفيته نحضره بالوعاء الملائم مع البدء في التقوير باستعمال نوع سكين المائدة القصير والذي من الممكن تدويره بداخل الثمار حتى يساعد في تخليص الثمار مما يتواجد بداخلها من لب وبالتالي تصبح كل ثمرة خاوية تماما ويسهل حشوها ومن الممكن إعداد الحشوة قبل التقوير حتى يتم حشو الخضار بمنتهى السهولة وفي أسرع وقت تكون وصفة المحاشي المشكلة من الخضراوات جاهزة على التسوية ثم التقديم.

تقوير الباذنجان والكوسا باستعمال طرف الشوكة

من أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد في التقوير للكوسة والباذنجان طريقة التقوير باستعمال شوكة الطعام والتي تعتب من أفضل وأسرع الطرق المساعدة في عمل تقوير سريع للخضار وفي أقصى سرعة حيث يتم لف الشوكة داخل الثمرة للتخلص من لبها