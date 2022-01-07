قنبلة التفتيح.. أقوى خلطة من كريم جونسون والنشا لتبييض البشرة وشدها خلال دقائق

طريقة عمل كريم جونسون والنشا لتبييض البشرة بياض ناصع خلال دقائق معدودة، سيدتي إذا كنت تعانين من وجود هالات سوداء حول العين وأيضا من تصبغات موجودة في البشرة و عدم توحيد في لون الوجه، فهذه الوصفة سوف تمنحك نتائج فعاله جدا خلال دقائق من الاستخدام خاصة أنها أحد الوصفات الطبيعية الفعالة جدا في تفتيح لون البشرة ولا تحتاج منك أي مجهود أو تكاليف مادية باهظة، وكذلك يمكن استخدام هذه الوصفة إذا جاء إليك بعض المناسبات المفاجئة فهي سريعة وفعالة جدا، ولكم في ما يلي طريقة عمل كريم جونسون والنشا لتبييض البشرة بياض ناصع خلال دقائق.

طريقة عمل كريم جونسون والنشا لتبييض البشرة بياض ناصع

المكونات:

2 ملعقة من كريم جونسون الوردي.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

طريقة التحضير:

احضري طبق صغير وضعي فيه كمية مناسبة من كريم جونسون اللون الوردي وهو مفضل عن الأنواع الأخرى، أو يمكن وضع ملعقتين فقط.

و أضيفي اليهم ملعقة واحدة من نشا الذرة ويتم خفق المكونات حتى تتجانس وتصبح خالية من أي كتل.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك بالغسول المناسب لها جيدا و قومي بتجفيفها حتى تصبح نظيفة تماما.

ابدئي في وضع خليط الكريم على بشرتك واتركيه لمده لا تقل عن نصف ساعة، ثم يتم إزالته بواسطة قطعة من القطن وفي النهاية يتم غسله بالماء و تجفيفها و استخدام المرطب المناسب لنوع بشرتك.

مع الاستخدام اليومي والمتكرر لهذا الكريم سوف تحصلين على نتائج مبهرة وسيسألك الجميع عن التغيير المفاجئ.

كريم النشا والزبادي

يمكن أيضا بواسطة كريم النشا والزبادي الحصول على بشرة موحدة اللون وخالية من أي شوائب أو تصبغات، كل ما عليك فعله هو إحضار ملعقة من الزبادي و نصف ملعقة من النشا و خفق المكونات سويا ووضعهم على بشرة نظيفة لمدة ساعة أو نصف ساعة، وسوف تلاحظين الفرق من أول مرة، يراعى بعد غسل الوجه رش البشرة بماء الورد حتى تصبح نضرة ومشرقة وصحية وبلا أي بهتان أو ترهلات وتصبغات، وسوف تصبح موحدة اللون سريعاً.