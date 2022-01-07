طريقة عمل شيكولاتة الباونتي في البيت بكل سهولة ومثل الجاهزة وبنفس الطعم

طريقة عمل شكولاتة الباونتي، لشوكولاته الباونتي هي الشيكولاته المحشية بالجواز الهند أو كما كانت تسمي بالشكولاته الجيرسي اللذيذة التي يحبها الأطفال بشكل كبير، وتبحث الكثير من الأمهات عن كيفية عمل هذه الشيكولاتة المميزة في المنزل، قد جئنا اليوم لكل أم بطريقة تحضيرها في المنزل بخطوات محددة وهي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

طريقة عمل شيكولاتة الباونتي

الان يمكنك بالفعل تحضير الشيكولاته الباونتي في المنزل بمكونات محددة في متناول اليد، ويمكنك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

كوب من جوز الهند الناعم.

علبة من الحليب المحلى.

نصف كيلو شيكولاتة خام.

ملعقة كبيرة نشا.

رشة ملح بسيط.

طريقة التحضير الشوكولاتة الباونتي

احضري الان بوله كبيرة تتناسب مع الكمية لعمل الباونتي في البداية. قومي بوضع المكونات وهي جوز الهند، مع إضافة الحليب المحلى قلبي المكونات، مع إضافة رشة الملح البسيطة والنشا أيضًا. أعيدي خلط المكونات مرة اخرى بإستخدام ملعقة صغيرة. قلبي كل المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة من المكونات. قومي بفرد هذه العجينة التي تم تجهيزها على صينية مفروشة بورق الزبدة. افرديها بسمك مناسب لكي. قومي بتقطيع الباونتي على شكل مستطيلات مناسبة الحجم بإستخدام السكينة. ادخلي الصينية داخل الثلاجة لمدة ساعة وذلك حتى تتماسك جيدًا. احضري الشيكولاته الان وضعيها في طبق معدني. ضعيها الان على حمام مائي في وعاء به ماء وضعيها على النار حتى تذوب الشيكولاته تمامًا. اذا ذابت الشيكولاته بالفعل، اخرجي الان الباونتي من الثلاجة ثم اغمسي كل قطعة منه في الشيكولاتة حتى يتم تغطيتها بالشكولاته بالكامل. رصي الآن واحدة تلو الأخرى من الشيكولاته الباونتي في الصينية. بعد رص كل الكمية بداخل الصينية التي بها ورق الزبدة. من الممكن ان يتم تناول الشيكولاته وبجانبها فنجان من القهوة التركي سواء باللبن أو بدون لبن حسب الرغبة. ادخلي الان الصينية في الثلاجة حتى تتماسك بشكل كامل وتصبح قطع شيكولاته جيرسي لذيذة مثل الجاهزة وافضل.

فوائد تناول شيكولاته الباونتي

هذا النوع من الشيكولاتة له الكثير من الفوائد للجسم فهي مفيدة أيضًا للأطفال ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: