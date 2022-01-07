لو عندك حليب وكوب دقيق هتعملي ألذ حلى تركي بدون فرن.. لقمة الباشا

لقمة الباشا التركية مقادير تحضيرها متوفرة في المنزل، أهم مقادير لقمة الباشا التركية هي الكريمة والطحين، تعتبر لقمة الباشا التركية من الحلويات سريعة التحضير حيث يستغرق تحضير لقمة الباشا عشرون دقيقة فقط، واليوم عبر هذا القال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل لقمة الباشا التركية وسوف تنال على إعجاب الجميع من الكبار والصغار ويمكن تحضيرها للضيوف وأيضاً للمناسبات والعزائم والأفراح، فقط اتبعوا التالي:



ثلاثمائة جرام من الطحين.

مائتين وأربعين جرام من جوز الهند.

مائتين وأربعين جرام من السكر البودر.

كيلو من الحليب.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الزبدة.

مقادير كريمة لقمة الباشا التركية

كيلو من الحليب.

ملعقة من الفانيليا.

علبة من الكريم شانتيه.

نقوم بوضع المقادير الجافة التي تتمثل في الطحين والسكر البودر في وعاء على النار.

نضيف إلى الخليط الحليب ويجب أن يضاف بصورة تدريجية ونقلب الوعاء باستمرار إلى الغليان.

نقوم بإضافة الزبدة ويمكن ونخلط المقادير.

يجب أن يتم توزيع جوز الهند في وعاء ثم نقوم بوضع جميع المقادير في صينية ونقوم بفردها بشكل متساوي ونبدأ في تحضير الطبقة الثانية.



نخلط الكريم شانتيه مع الفانيليا والحليب باستخدام الخلاط الكهربي حتى يثقل القوام.

نضع الكريمة فوق المكونات في الوعاء ثم نقوم بتزينها حسب الرغبة.

نترك لقمة الباشا التركية في الثلاجة وتصبح جاهزة.

أربع أكواب من الحليب.

أربع ملاعق من الطحين.

ملعقة من الكاكاو.

كوب من السكر البودر.

ملعقة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

جوز الهند.