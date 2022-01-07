طريقة تحضير عجينة الطعمية في المنزل زي المطاعم هشة وخفيفة

تعتبر الطعمية من الأكلات الشعبية المعروفة والمشهورة في مصر ويحبها الكبار والصغار وتتميز بطعمها الشهي واللذيذة وتعد الطعمية من الوجبات رخيصة الثمن وتحتوي على قيمة غذائية مرتفعة مهمة لجسم الإنسان مثل الكربوهيدرات والنشويات وغيرها من الفوائد ولا تخلو أي مائدة إفطار من الطعمية بجانب الفول والخبز الساخن والمخللات وتنتشر الطعمية في بلاد الشام مثل لبنان وفلسطين وسوريا والأردن وتُعرف بالفلافل، وتختلف طريقة تحضيرها من منطقة لأخرى وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيرها بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل الطعمية السهلة البسيطة بالمنزل.

نصف كيلو من الفول المقشر

ربطة من البقدونس

نصف ربطة من الشبت

نصف ربطة من الكزبرة الخضراء

اثنان من البصل الأخضر

حبة من البصل متوسطة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

أربع ملاعق شاي صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة طعام كبيرة من الملح

ملعقة طعام كبيرة من الكزبرة المطحونة

عشرة فصوص من الثوم

ملعقة شاي صغيرة من الشطة

كمية قليلة من الزيت للقلي

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر

نقوم بنقع الفول المقشر بالماء الدافئ لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نصفي الفول من الماء ونضعه في الخلاط الكهربائي ونقوم بفرم الفول.

نغسل البقدونس ونفرمه ونضيفه إلى الفول.

نقوم بغسل الكزبرة وفرمها وإضافتها إلى المكونات ونغسل الشبت ونفرمه ونضيفه إلى الخليط ونضيف الملح والفلفل الأسود ونقوم بخلط جميع المكونات.

ثم نضيف الكزبرة المطحونة والشطة ونقوم بتقشير الثوم وإضافته إلى باقي المكونات ونقشر البصل ونفرمه ونضيفه إلى باقي المكونات ونقوم بطحنهم في الخلاط الكهربائي بشكل جيد.

نضيف البيكنج باودر ونقوم بعجن الخليط.

نقوم بتشكيل الخليط على شكل أقراص دائرية.

نحضر طاسة ونضع بها زيت مناسب ونضع الطاسة على النار حتى يسخن الزيت.

نضع أقراص الطعمية في الزيت ونتركها لمدة من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى تتحمر.

نخرج أقراص الطعمية من الزيت ونضعها في طبق التقديم ونقوم بتقديمها مع الخبز الساخن والفول والمخللات، وبالهنا والشفاء.

مكونات تحضير الطعمية في المنزلطريقة تحضير الطعمية في المنزل