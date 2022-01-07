تحضير الشاورما السوري بالخطوات الصحيحة والمكونات البسيطة كما لو كانت من المحل

الشاورما السوري من الأكلات السريعة التي يعشقها الكثيرين ويشترونها باستمرار، ويبحثون عن طريقة عملها في المنازل، حيث يريد الكثير شرائها بأسعار غالية من المحلات السورية، وذلك لحبهم في طعمها اللذيذ وحبهم لها عن كثير من الأكلات الأخرى، لأنها من الأكلات التي يتم تحضيرها في وقت قليل وبطريقة سهلة، وسوف نتعرف الآن الطريقة الصحيحة لتحضيرها وعمل الشاورما السوري في خطوات بسيطة وبطريقة مبسطة.مكونات تحضير الشاورما السوري
يتم تحضير الشاورما السوري بمكونات بسيطة قد تسهل من طريقة تحضيرها، وتكون النتيجة رائعة مثل الشاورما التي تباع في المحلات السورية وهذه المكونات هي:
- نصف كيلو جرام من الدجاج المخلي من العظام.
- تقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- حبة طماطم وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- ثمرتين من الفلفل الأخضر، ويتم تقطيعه إلى شرائح طويلة.
- ملعقتان من البهارات المشكلة.
- ملعقتان كبيرتان من الخل أبيض.
- ملعقة صغيرة من بصل بودرة.
- 1/2 ملعقة صغيرة من ثوم بودرة.
- ملعقة شاي من الملح.
- ملعقة شاي من الفلفل الأسود.
- زيت.
- نصف كوب من الماء.
يتم تحضير الشاورما السوري بطريقة سهلة، تجعل طعمها مثل طعم الشاورما الجاهزة التي يتم شرائها من المحلات وهذه هي خطواتها:
- أولى الخطوات هو أن نضع الدجاج المخلي في وعاء.
- نضع على الدجاج الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والبهارات المشكلة.
- نضيف لها كل من الخل والماء، ونقوم بالتقليب.
- نغطي الوعاء بغطاء بلاستيك، ونتركه في الثلاجة لمدة يوم كامل أو ساعتين على الأقل.
- نقوم بإخراج الشاورما وكشف الغطاء البلاستيك عنها.
- نضع ملعقتان من الزيت في طاسة ونقوم بتسخينها جيدا.
- نضيف الشاورما التي قمنا بتتبيلها وهي على نار عالية.
- بعد أن تتم التسوية جيدا، نضيف لها المكونات المتبقية من كل من طماطم وفلفل أخضر وبصل شرائح، مع التقليب.
- نرفعها عن النار وهي ساخنة.
- نقوم بتقديمها في طبق التقديم مع تزيين الطبق بهذه المكونات (الطماطم والفلفل الأخضر).
- تقدم الشاورما مع العيش السوري أو مع الأرز البسمتي والمخلل وسلطة الثومية وسلطة الطحينة والكاتشب، وتقدم أيضا معها الخيار المخلل.
- يمكن أن تقدم في طبق بعيدا عن العيش، ومن الممكن أن تقدم في شكل سندوتشات ملفوفة بالعيش السوري.
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الشاورما السوري من الأكلات السريعة التي يعشقها الكثيرين ويشترونها باستمرار، ويبحثون عن طريقة عملها في المنازل، حيث يريد الكثير شرائها بأسعار غالية من المحلات السورية، وذلك لحبهم في طعمها اللذيذ وحبهم لها عن كثير من الأكلات الأخرى، لأنها من الأكلات التي يتم تحضيرها في وقت قليل وبطريقة سهلة، وسوف نتعرف الآن الطريقة الصحيحة لتحضيرها وعمل الشاورما السوري في خطوات بسيطة وبطريقة مبسطة.مكونات تحضير الشاورما السوري
يتم تحضير الشاورما السوري بمكونات بسيطة قد تسهل من طريقة تحضيرها، وتكون النتيجة رائعة مثل الشاورما التي تباع في المحلات السورية وهذه المكونات هي:
- نصف كيلو جرام من الدجاج المخلي من العظام.
- تقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- حبة طماطم وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- ثمرتين من الفلفل الأخضر، ويتم تقطيعه إلى شرائح طويلة.
- ملعقتان من البهارات المشكلة.
- ملعقتان كبيرتان من الخل أبيض.
- ملعقة صغيرة من بصل بودرة.
- 1/2 ملعقة صغيرة من ثوم بودرة.
- ملعقة شاي من الملح.
- ملعقة شاي من الفلفل الأسود.
- زيت.
- نصف كوب من الماء.
يتم تحضير الشاورما السوري بطريقة سهلة، تجعل طعمها مثل طعم الشاورما الجاهزة التي يتم شرائها من المحلات وهذه هي خطواتها:
- أولى الخطوات هو أن نضع الدجاج المخلي في وعاء.
- نضع على الدجاج الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والبهارات المشكلة.
- نضيف لها كل من الخل والماء، ونقوم بالتقليب.
- نغطي الوعاء بغطاء بلاستيك، ونتركه في الثلاجة لمدة يوم كامل أو ساعتين على الأقل.
- نقوم بإخراج الشاورما وكشف الغطاء البلاستيك عنها.
- نضع ملعقتان من الزيت في طاسة ونقوم بتسخينها جيدا.
- نضيف الشاورما التي قمنا بتتبيلها وهي على نار عالية.
- بعد أن تتم التسوية جيدا، نضيف لها المكونات المتبقية من كل من طماطم وفلفل أخضر وبصل شرائح، مع التقليب.
- نرفعها عن النار وهي ساخنة.
- نقوم بتقديمها في طبق التقديم مع تزيين الطبق بهذه المكونات (الطماطم والفلفل الأخضر).
- تقدم الشاورما مع العيش السوري أو مع الأرز البسمتي والمخلل وسلطة الثومية وسلطة الطحينة والكاتشب، وتقدم أيضا معها الخيار المخلل.
- يمكن أن تقدم في طبق بعيدا عن العيش، ومن الممكن أن تقدم في شكل سندوتشات ملفوفة بالعيش السوري.