تحضير الشاورما السوري بالخطوات الصحيحة والمكونات البسيطة كما لو كانت من المحل

الشاورما السوري من الأكلات السريعة التي يعشقها الكثيرين ويشترونها باستمرار، ويبحثون عن طريقة عملها في المنازل، حيث يريد الكثير شرائها بأسعار غالية من المحلات السورية، وذلك لحبهم في طعمها اللذيذ وحبهم لها عن كثير من الأكلات الأخرى، لأنها من الأكلات التي يتم تحضيرها في وقت قليل وبطريقة سهلة، وسوف نتعرف الآن الطريقة الصحيحة لتحضيرها وعمل الشاورما السوري في خطوات بسيطة وبطريقة مبسطة.

مكونات تحضير الشاورما السوري

يتم تحضير الشاورما السوري بمكونات بسيطة قد تسهل من طريقة تحضيرها، وتكون النتيجة رائعة مثل الشاورما التي تباع في المحلات السورية وهذه المكونات هي:

نصف كيلو جرام من الدجاج المخلي من العظام.

تقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة الحجم.

حبة طماطم وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ثمرتين من الفلفل الأخضر، ويتم تقطيعه إلى شرائح طويلة.

ملعقتان من البهارات المشكلة.

ملعقتان كبيرتان من الخل أبيض.

ملعقة صغيرة من بصل بودرة.

1/2 ملعقة صغيرة من ثوم بودرة.

ملعقة شاي من الملح.

ملعقة شاي من الفلفل الأسود.

زيت.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير الشاورما السوري

يتم تحضير الشاورما السوري بطريقة سهلة، تجعل طعمها مثل طعم الشاورما الجاهزة التي يتم شرائها من المحلات وهذه هي خطواتها: