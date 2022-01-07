تكات عمل وصفة كريم شانتيه في المنزل بمكونات بسيطة وزيني التورتات والكيك

تكات عمل وصفة كريم شانتيه نستعرضها معكم، حيث أن كريم شانتيه هو كريم يستخدم من أجل الإضافة إلى قوالب الحلويات وقد تساءلت العديد من السيدات على طريقة تحضيره، وهذا لأن الكريم شانتيه يعطي للحلويات طعمًا وشكلًا أخر، وعلى الرغم من أن البعض يظن أن طريقة تحضير الكريم شانتيه صعبة، إلا أن مكوناته وطريقة تحضيره سهلة للغاية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول كريم شانتيه تابع هذا المقال.

تكات عمل وصفة كريم شانتيه

بسبب أن كريم شانتيه من الكريمات الأساسية من أجل قوالب الحلويات فإن مكونات تحضيرها بسيطة للغاية، وهذا يضرب جميع من يظن أنه من الصعب تحضير كريم شانتيه غير في المطاعم فقط في منطقه، ومن أكثر الأشياء سهولة هي جلب تلك المكونات وخلطها، وتتمثل مكونات كريم شانتيه في النقاط التالية:

ملعقة كبيرة من الجلاتين.

ثلاثة أرباع كأس من الحليب السائل.

ربع كأس من السكر الأبيض المطحون.

ربع كأس من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

أن طريقة تحضير كريم شانتيه سهلة للغاية، وخطوات تحضيرها لا تحتاج إلى الكثير من المجهود، والكريم شانتيه جميل الطعم، ومن أجل هذا تتناغم مكوناته مع بعضها البعض من أجل تقديم معزوفة جميلة في الفم، ومن أجل ذلك يعشقه كل من يحب أكل الحلويات، وتتمثل طريقة تحضير كريم شانتيه في النقاط التالية: