بسكويت الشاي الاقتصادي بخطوات سهلة وبسيطة للغاية ومكونات موجودة في المنزل

بسكويت الشاي من أهم أنواع البسكويت التي يحبها الكثير من الناس كما يتواجد العديد من أنواع البسكويت منها عادية بدون حشو ويتم تناولها مع العديد من المشروبات والعصائر المختلفة، لكنها عادة ما تكون سادة مع فنجان لذيذ شاي ساخن في الصباح لتنشيط الجسم من السهل صنع بسكويت الشاي في المنزل باتباع الخطوات المحددة وطريقة التحضير، كما يجب الإشارة أن البسكويت الشاي الاقتصادي من نواع المخبوزات التي يتم شرائها دائما من الخارج ولكن أصبحت جميع الأمهات ترغب في عمل كافة الوصفات المختلفة في المنزل من بينها البسكويت لذلك تابعوا معانا.

تتواجد مكونات كعكة الشاي في كل منزل طوال الوقت، لذا يمكن صنعها بسهولة وبدون تكلفة إضافية.

عدد اثنين من البيض.

كوب من السكر الناعم.

كوبين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين من الزبادي الطبيعي.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج باودر.