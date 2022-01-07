بسكويت الشاي الاقتصادي بخطوات سهلة وبسيطة للغاية ومكونات موجودة في المنزل

بسكويت الشاي من أهم أنواع البسكويت التي يحبها الكثير من الناس كما يتواجد العديد من أنواع البسكويت منها عادية بدون حشو ويتم تناولها مع العديد من المشروبات والعصائر المختلفة، لكنها عادة ما تكون سادة مع فنجان لذيذ شاي ساخن في الصباح لتنشيط الجسم من السهل صنع بسكويت الشاي في المنزل باتباع الخطوات المحددة وطريقة التحضير، كما يجب الإشارة أن البسكويت الشاي الاقتصادي من نواع المخبوزات التي يتم شرائها دائما من الخارج ولكن أصبحت جميع الأمهات ترغب في عمل كافة الوصفات المختلفة في المنزل من بينها البسكويت لذلك تابعوا معانا.كيفية صنع بسكويت الشاي المقرمش اللذيذ
تتواجد مكونات كعكة الشاي في كل منزل طوال الوقت، لذا يمكن صنعها بسهولة وبدون تكلفة إضافية.
- عدد اثنين من البيض.
- كوب من السكر الناعم.
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقتين من الزبادي الطبيعي.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- احصل على الوعاء بالحجم المناسب، أضف البيض بالداخل.
- يُخفق البيض بالخلاط الكهربائي جيدًا، ويُضاف أيضًا ملعقة من الفانيليا.
- يخفق بعض البيض ويضاف السكر والزبدة أيضًا.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج جيدًا.
- أضف الزبادي والبيكنج بودر مرة أخرى إلى المكونات.
- اخلطي المكونات جيدًا باستمرار وسيتشكل الخليط الكريمي.
- نضيف هذه المكونات إلى الدقيق بعد غربلتها وتحضيرها عن طريق إضافة رشة ملح إليها.
- يضاف الدقيق بشكل تدريجي ثم يبدأ في العجن باليد جيداً.
- استمري حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.
- افردي العجينة على سطح صلب بسماكة مناسبة.
- باستخدام سكين أو قالب، قم بتشكيل العجين وقطعه إلى الأشكال المرغوبة.
- احصل على حجم صينية مناسب، ضع ورق الزيت في الدرج.
- أضف قطع البسكويت بالداخل.
- كومة من البسكويت بمسافة بسيطة بين بعضهم.
- ضع الصينية داخل الفرن على رف متوسط 180 درجة.
- اتركيه حتى يتغير لون بشرة البسكويت إلى اللون البني الذهبي، لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، وينتهي الأمر.
- نأخذ البسكويت من الفرن.
- ضع بسكويت الشاي الاقتصادي في طبق التقديم.
- غطي البسكويت حتى يصبح مقرمشا.
- يمكنك أن تأكل البسكويت مع كوب من الشاي.
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بسكويت الشاي من أهم أنواع البسكويت التي يحبها الكثير من الناس كما يتواجد العديد من أنواع البسكويت منها عادية بدون حشو ويتم تناولها مع العديد من المشروبات والعصائر المختلفة، لكنها عادة ما تكون سادة مع فنجان لذيذ شاي ساخن في الصباح لتنشيط الجسم من السهل صنع بسكويت الشاي في المنزل باتباع الخطوات المحددة وطريقة التحضير، كما يجب الإشارة أن البسكويت الشاي الاقتصادي من نواع المخبوزات التي يتم شرائها دائما من الخارج ولكن أصبحت جميع الأمهات ترغب في عمل كافة الوصفات المختلفة في المنزل من بينها البسكويت لذلك تابعوا معانا.كيفية صنع بسكويت الشاي المقرمش اللذيذ
تتواجد مكونات كعكة الشاي في كل منزل طوال الوقت، لذا يمكن صنعها بسهولة وبدون تكلفة إضافية.
- عدد اثنين من البيض.
- كوب من السكر الناعم.
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقتين من الزبادي الطبيعي.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- احصل على الوعاء بالحجم المناسب، أضف البيض بالداخل.
- يُخفق البيض بالخلاط الكهربائي جيدًا، ويُضاف أيضًا ملعقة من الفانيليا.
- يخفق بعض البيض ويضاف السكر والزبدة أيضًا.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج جيدًا.
- أضف الزبادي والبيكنج بودر مرة أخرى إلى المكونات.
- اخلطي المكونات جيدًا باستمرار وسيتشكل الخليط الكريمي.
- نضيف هذه المكونات إلى الدقيق بعد غربلتها وتحضيرها عن طريق إضافة رشة ملح إليها.
- يضاف الدقيق بشكل تدريجي ثم يبدأ في العجن باليد جيداً.
- استمري حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.
- افردي العجينة على سطح صلب بسماكة مناسبة.
- باستخدام سكين أو قالب، قم بتشكيل العجين وقطعه إلى الأشكال المرغوبة.
- احصل على حجم صينية مناسب، ضع ورق الزيت في الدرج.
- أضف قطع البسكويت بالداخل.
- كومة من البسكويت بمسافة بسيطة بين بعضهم.
- ضع الصينية داخل الفرن على رف متوسط 180 درجة.
- اتركيه حتى يتغير لون بشرة البسكويت إلى اللون البني الذهبي، لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، وينتهي الأمر.
- نأخذ البسكويت من الفرن.
- ضع بسكويت الشاي الاقتصادي في طبق التقديم.
- غطي البسكويت حتى يصبح مقرمشا.
- يمكنك أن تأكل البسكويت مع كوب من الشاي.