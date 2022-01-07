مش هتبطلي تعمليه بلح الشام بكل سهولة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

بلح الشام يعتبر من الحلويات المميزة الشامية التي يفضلها العديد من الأشخاص فهذه الحلوى مفضلة لدي العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية، كما يجب الإشارة أن بلح الشام يعتبر من الحلويات المميزة للغاية التي يمكنكم عملها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج خصوصا في ظل انتشار العديد من الفيروسات في جميع أنحاء العالم أصبحت جميع الأمهات ترغب في الحفاظ على الأطفال، كنا لا نحتاج أيضا إلى مجهود كبير من أجل التحضير، خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل بلح الشام بكل سهولة في المنزل، كما يجب الإشارة أن المكونات سهلة وبسيطة للغاية ويمكنكم بكل سهولة تحضير بلح الشام بمكونات الموجودة في مطبخك تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.مكونات عمل بلح الشام في المنزل
- كوب من الطحين.
- ثلاثة أرباع كوب من الماء.
- ربع كوب من الزيت.
- ثلاث أو أربع بيضات.
- ربع ملعقة كبيرة من النشا.
- رشه صغيرة من الهيل البودرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعفران ويمكن الاستغناء عنه.
- رشة من الملح.
- قطر محضر وبارد.
- ضعي الدقيق والنشا والهيل والملح في وعاء وقلبي.
- يُسكب الماء والزيت والزعفران في قدر على النار ويترك حتى يغلي المزيج.
- نضيف كل خليط الدقيق إلى الماء المغلي ومزيج الزعفران.
- يقلب المزيج بسرعة وبشكل مستمر حتى تتشكل كتلة من العجين.
- توضع العجينة في العجّان وتُحرّك بملعقة حتى يخرج الهواء الساخن.
- دع العجين يبرد قليلاً.
- أضيفي بيضة واحدة تلو الأخرى تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تختفي البيضة تمامًا.
- استمر في وضع البيض حتى نفاد البيض.
- نضع العجينة في كيس خاص بالقشدة، قطعة من الكيس تكون على شكل نجمة.
- الأفضل أن نضع أصابع بلح الشام في الزيت البارد ويتم القلي.
- ويمكننا أن نجهز صينية الخبز واتركها بورق الخبز.
- اصنعي الأصابع وضعيها على ورق خَبز، ثم ضعيها في الفريزر حتى تتماسك.
- ضعي مقلاة بها زيت غزير على النار ثم ضعي حلقات بلح الشام فيها..
- اقلب الأصابع في الزيت حتى تتحول إلى اللون الذهبي على كلا الجانبين.
- أزل بلح الشام من الزيت وضعه في الزيت البارد.
- صفي الشراب فوق بلح الشام وقدميه وبالهنا والشفا.
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بلح الشام يعتبر من الحلويات المميزة الشامية التي يفضلها العديد من الأشخاص فهذه الحلوى مفضلة لدي العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية، كما يجب الإشارة أن بلح الشام يعتبر من الحلويات المميزة للغاية التي يمكنكم عملها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج خصوصا في ظل انتشار العديد من الفيروسات في جميع أنحاء العالم أصبحت جميع الأمهات ترغب في الحفاظ على الأطفال، كنا لا نحتاج أيضا إلى مجهود كبير من أجل التحضير، خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل بلح الشام بكل سهولة في المنزل، كما يجب الإشارة أن المكونات سهلة وبسيطة للغاية ويمكنكم بكل سهولة تحضير بلح الشام بمكونات الموجودة في مطبخك تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.مكونات عمل بلح الشام في المنزل
- كوب من الطحين.
- ثلاثة أرباع كوب من الماء.
- ربع كوب من الزيت.
- ثلاث أو أربع بيضات.
- ربع ملعقة كبيرة من النشا.
- رشه صغيرة من الهيل البودرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعفران ويمكن الاستغناء عنه.
- رشة من الملح.
- قطر محضر وبارد.
- ضعي الدقيق والنشا والهيل والملح في وعاء وقلبي.
- يُسكب الماء والزيت والزعفران في قدر على النار ويترك حتى يغلي المزيج.
- نضيف كل خليط الدقيق إلى الماء المغلي ومزيج الزعفران.
- يقلب المزيج بسرعة وبشكل مستمر حتى تتشكل كتلة من العجين.
- توضع العجينة في العجّان وتُحرّك بملعقة حتى يخرج الهواء الساخن.
- دع العجين يبرد قليلاً.
- أضيفي بيضة واحدة تلو الأخرى تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تختفي البيضة تمامًا.
- استمر في وضع البيض حتى نفاد البيض.
- نضع العجينة في كيس خاص بالقشدة، قطعة من الكيس تكون على شكل نجمة.
- الأفضل أن نضع أصابع بلح الشام في الزيت البارد ويتم القلي.
- ويمكننا أن نجهز صينية الخبز واتركها بورق الخبز.
- اصنعي الأصابع وضعيها على ورق خَبز، ثم ضعيها في الفريزر حتى تتماسك.
- ضعي مقلاة بها زيت غزير على النار ثم ضعي حلقات بلح الشام فيها..
- اقلب الأصابع في الزيت حتى تتحول إلى اللون الذهبي على كلا الجانبين.
- أزل بلح الشام من الزيت وضعه في الزيت البارد.
- صفي الشراب فوق بلح الشام وقدميه وبالهنا والشفا.