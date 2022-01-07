مش هتبطلي تعمليه بلح الشام بكل سهولة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

بلح الشام يعتبر من الحلويات المميزة الشامية التي يفضلها العديد من الأشخاص فهذه الحلوى مفضلة لدي العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية، كما يجب الإشارة أن بلح الشام يعتبر من الحلويات المميزة للغاية التي يمكنكم عملها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج خصوصا في ظل انتشار العديد من الفيروسات في جميع أنحاء العالم أصبحت جميع الأمهات ترغب في الحفاظ على الأطفال، كنا لا نحتاج أيضا إلى مجهود كبير من أجل التحضير، خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل بلح الشام بكل سهولة في المنزل، كما يجب الإشارة أن المكونات سهلة وبسيطة للغاية ويمكنكم بكل سهولة تحضير بلح الشام بمكونات الموجودة في مطبخك تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

كوب من الطحين.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث أو أربع بيضات.

ربع ملعقة كبيرة من النشا.

رشه صغيرة من الهيل البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران ويمكن الاستغناء عنه.

رشة من الملح.

قطر محضر وبارد.