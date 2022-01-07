هاتى نصف كيلو فول وتعالى هقول على أسرار عمل الفول الاسكندارني بالطماطم والثوم ولا أطعم ولا أحلي من كدة

أسرار عمل الفول الاسكندارني بالطماطم والثوم، الفول المدمس من الأكلات التي يمكن إعدادها بالكثير من الطرق ويستخدم بها الكثير من الإضافات، ولكن تحضير الفول المدمس بالطماطم له مذاق وطعم مميز خصوصاً بفصل الشتاء فهو يشعر بالشبع والدفْ خصوصاً عند تناوله في وجبة الأقطار، ويتم إعداد الفول المدمس بالطماطم بأكثر من طريقة، ولكن سنقدم لكى اليوم الوصفة الأصلية للفول المدمس بالطماطم فهي أسهل وصفة وألذ وصفة يمكن أن تقومي بإعدادها.

أسرار عمل الفول الاسكندارني بالطماطم والثوم

الفول المدمس بالطماطم من أفضل طرق تحضير الفول، لذلك عليكي أولًا تحضير المكونات التالية:

1/2 كيلو فول مدمس

زيت أو زبدة.

4 فصوص ثوم مهروس.

1 بصلة مقطعة قطع صغيرة

2 حبة من الطماطم مقطعة شرائح

ملعقة من صلصة الطماطم.

فلفل أخضر حار مقطع

فلفل رومي مقطع قطع صغيرة

ملعقة صغيرة كمون

ملح

ملعقة من الفلفل الأسود.

شطة( على حسب الرغبة)

مكونات عمل الفول المدمس في البيت

خطوات تحضير الفلول المدمس في البيت

يفضل تدميس الفول في المنزل للحصول على مذاق مميز، وبعد ذلك قومي بتحضير المكونات السابقة، ثم قومي بأعداد الفول بالطماطم بالطريقة الأتية: