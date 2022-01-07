هاتى نصف كيلو فول وتعالى هقول على أسرار عمل الفول الاسكندارني بالطماطم والثوم ولا أطعم ولا أحلي من كدة

أسرار عمل الفول الاسكندارني بالطماطم والثوم، الفول المدمس من الأكلات التي يمكن إعدادها بالكثير من الطرق ويستخدم بها الكثير من الإضافات، ولكن تحضير الفول المدمس بالطماطم له مذاق وطعم مميز خصوصاً بفصل الشتاء فهو يشعر بالشبع والدفْ خصوصاً عند تناوله في وجبة الأقطار، ويتم إعداد الفول المدمس بالطماطم بأكثر من طريقة، ولكن سنقدم لكى اليوم الوصفة الأصلية للفول المدمس بالطماطم فهي أسهل وصفة وألذ وصفة يمكن أن تقومي بإعدادها.
أسرار عمل الفول الاسكندارني بالطماطم والثوم
الفول المدمس بالطماطم من أفضل طرق تحضير الفول، لذلك عليكي أولًا تحضير المكونات التالية:مكونات عمل الفول المدمس في البيت
- 1/2 كيلو فول مدمس
- زيت أو زبدة.
- 4 فصوص ثوم مهروس.
- 1 بصلة مقطعة قطع صغيرة
- 2 حبة من الطماطم مقطعة شرائح
- ملعقة من صلصة الطماطم.
- فلفل أخضر حار مقطع
- فلفل رومي مقطع قطع صغيرة
- ملعقة صغيرة كمون
- ملح
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- شطة( على حسب الرغبة)
خطوات تحضير الفلول المدمس في البيت
يفضل تدميس الفول في المنزل للحصول على مذاق مميز، وبعد ذلك قومي بتحضير المكونات السابقة، ثم قومي بأعداد الفول بالطماطم بالطريقة الأتية:
- يتم تقطيع البصل والطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة.
- يتم هرس الفول تماماً سواء بالخلاط أو يتم الضغط عليه بشوكه، حتى يصبح ناعماُ.
- ثم يوضع 2 ملعقة من الزيت في إناء على النار، وبعد أن يسخن الزيت قليلا يتم إضافة البصل ويترك على النار حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
- بعدها يتم إضافة الثوم المهروس وتقليبه مع البصل على النار.
- بعد ذلك تضاف قطع الطماطم إلى البصل، وبعد ذلك يتم إضافة قطع الفلفل الأخضر الحار وقطع الفلفل الرومي.
- تترك المكونات السابقة على نار متوسطة لمدة دقيقتين، ثم تضاف ملعقة من معجون الطماطم
- بعد ذلك أبدئي في وضع التوابل، فيتم وضع ملعقة صغيرة من الكمون ويوضع ملح ويوضع الفلفل الأسود.
- بعدها تترك جميع المكونات على نار متوسطة حتى تذبل المكونات قليلاً.
- بعد ذلك قومي بإضافة الفول المدمس إلى المكونات السابقة ويقلب جيداً مع جميع المكونات.
- بعد أن يسخن الفول، يصبح جاهزاُ على التقديم، يمكن إضافة رشة من عصير الليمون على الفول.
- ويقدم ساخناً.
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أسرار عمل الفول الاسكندارني بالطماطم والثوم، الفول المدمس من الأكلات التي يمكن إعدادها بالكثير من الطرق ويستخدم بها الكثير من الإضافات، ولكن تحضير الفول المدمس بالطماطم له مذاق وطعم مميز خصوصاً بفصل الشتاء فهو يشعر بالشبع والدفْ خصوصاً عند تناوله في وجبة الأقطار، ويتم إعداد الفول المدمس بالطماطم بأكثر من طريقة، ولكن سنقدم لكى اليوم الوصفة الأصلية للفول المدمس بالطماطم فهي أسهل وصفة وألذ وصفة يمكن أن تقومي بإعدادها.
أسرار عمل الفول الاسكندارني بالطماطم والثوم
الفول المدمس بالطماطم من أفضل طرق تحضير الفول، لذلك عليكي أولًا تحضير المكونات التالية:مكونات عمل الفول المدمس في البيت
- 1/2 كيلو فول مدمس
- زيت أو زبدة.
- 4 فصوص ثوم مهروس.
- 1 بصلة مقطعة قطع صغيرة
- 2 حبة من الطماطم مقطعة شرائح
- ملعقة من صلصة الطماطم.
- فلفل أخضر حار مقطع
- فلفل رومي مقطع قطع صغيرة
- ملعقة صغيرة كمون
- ملح
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- شطة( على حسب الرغبة)
خطوات تحضير الفلول المدمس في البيت
يفضل تدميس الفول في المنزل للحصول على مذاق مميز، وبعد ذلك قومي بتحضير المكونات السابقة، ثم قومي بأعداد الفول بالطماطم بالطريقة الأتية:
- يتم تقطيع البصل والطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة.
- يتم هرس الفول تماماً سواء بالخلاط أو يتم الضغط عليه بشوكه، حتى يصبح ناعماُ.
- ثم يوضع 2 ملعقة من الزيت في إناء على النار، وبعد أن يسخن الزيت قليلا يتم إضافة البصل ويترك على النار حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
- بعدها يتم إضافة الثوم المهروس وتقليبه مع البصل على النار.
- بعد ذلك تضاف قطع الطماطم إلى البصل، وبعد ذلك يتم إضافة قطع الفلفل الأخضر الحار وقطع الفلفل الرومي.
- تترك المكونات السابقة على نار متوسطة لمدة دقيقتين، ثم تضاف ملعقة من معجون الطماطم
- بعد ذلك أبدئي في وضع التوابل، فيتم وضع ملعقة صغيرة من الكمون ويوضع ملح ويوضع الفلفل الأسود.
- بعدها تترك جميع المكونات على نار متوسطة حتى تذبل المكونات قليلاً.
- بعد ذلك قومي بإضافة الفول المدمس إلى المكونات السابقة ويقلب جيداً مع جميع المكونات.
- بعد أن يسخن الفول، يصبح جاهزاُ على التقديم، يمكن إضافة رشة من عصير الليمون على الفول.
- ويقدم ساخناً.