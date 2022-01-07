طريقة الكبدة الاسكندراني بحرفية عربيات الكبدة اللي في بحري طعم وريحة تفتح النفس 

تعتبر الكبدة الاسكندراني واحدة من المأكولات الشعبية التي يفضلها الكثير من الأشخاص فتتسم بمذاق شهي وطريقة طهي سريعة للغاية، فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضيرها بدلًا من شرائها من الخارج وإليكم في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير الكبدة الاسكندراني.

تحضير الكبدة الاسكندراني بطريقة بحري

يتم تحضير الكبدة الاسكندراني بمقادير بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير الكبدة الاسكندراني.

نصف كيلو من كبدة البقر. ملعقتان من الثوم المفروم. ربع كأس من عصير الليمون. حبة من الفلفل الرومي ويتم تقطيعها إلى شرائح طويلة. حبة من الفلفل الأخضر الرومي ويتم تقطيعها إلى شرائح طويلة. قرن من الفلفل الأحمر ثم يتم تقطيعه إلى شرائح. ملعقتان من الخل الأبيض. القليل من زيت دوار الشمس. رشة من الكمون تبعًا للرغبة. رشة من الملح الناعم. رشة من الفلفل الأسود. رشة من البابريكا. أربعة أرغفة من العيش الأسمر البلدي أو الفينو حسب الرغبة.

مكونات الكبدة الاسكندرانيالخطوات المتبعة في تحضير الكبدة الاسكندراني

يتم تحضير الكبدة الاسكندراني بخطوات سهلة وبسيطة ولكل من يرغب في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني.

يتم الحصول على الكبدة ونقعها في اللبن لمدة نصف ساعة ثم يتم غسلها جيدًا. بعد ذلك يتم وضع الزيت مع نصف كمية الثوم المفروم في المقلاة. يتم وضع الكبدة مع التقليب المستمر حتى يتغير لونها. القيام بخلط كلًا من الليمون والخل والكمية الباقية من الثوم والكمون والبابريكا وشرائح الفلفل الحار والفلفل الأسود والملح في إناء. بعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأحمر والأخضر أثناء تغير لون الكبدة إلى البني ويتم التقليب. بعد ذلك يتم إضافة خليط التوابل إلى الكبدة مع التقليب لحين أن تكتسب كافة المقادير طعم البهارات ثم يتم تقديمها مع الخبز ومخلل الخيار والسلطة.

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