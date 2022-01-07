ب3 مكونات فقط اعملي الحلاوة الطحينية سادة وبالشيكولاته وفرحي أولادك

طريقة عمل الحلاوة الطحينية، قومى بإعداد أجمل حلاوة طحينية ب 3 مكونات فقط وفى دقائق معدودة بإيديكى فى المنزل وقدمى لأطفالك حلاوة صحية مضمونة خالية من أي مواد حافظة أو ألوان وحضريها بعدة نكهات وطرق مختلفة، حيث أن الحلاوة الطحينية باهظة الثمن ونجد أن الكثير من الأشخاص يفضلون تناولها بشكل دائم وخاصة الأطفال، لذلك سنوفر إليكم عبر موقع ثقفنى أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية في البيت بمكونات سهلة وموجودة فى كل مطبخ، وبدون بذل أي مجهود، فقط اتبع ما يلي:

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

مكونات الحلاوة الطحينية

– 1 كوب لبن بودر.

– 1 كوب سكر بودر منخول.

– 1 كوب طحينة.

– نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

– مكسرات حسب الرغبة

نحضر وعاء نضع به اللبن البودر والسكر البودر والطحينة والفانيليا ونقلب المكونات باليد، ويتم إضافة الطحينة تدريجيا حتى نحصل على القوام المناسب.

فى وعاء آخر يكون مبطن بكيس نايلون ثم نضع عليه المكسرات ونضف فوقها خليط الحلاوة الطحينية ثم نغلق الكيس عليه وباستخدام كوب نضغط عليها بالكامل ونكبسها.

نغطى الوعاء ثم ندخله إلى الثلاجة ونتركها لمدة 4 ساعات على الأقل حتى تتماسك.

نخرج الحلاوة من الثلاجة ونقلبها فى طبق بحيث تصبح المكسرات على الوجه وبذلك تكون جاهزة ويمكن حفظها فى علبة ثلاجة.

خطوات عمل الحلاوة الطحينية في البيتطريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشيكولاتة

المكونات:

– كوب سكر بودر.

– كوب لبن بودر.

– كوب طحينة.

– نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

– ملعقة من الكاكاو الخام.

احضري وعاء ضعي به السكر البودر واللبن البودر والفانيليا السائلة، وأضيفي الطحينة تدريجيا حتى تحصلي على قوام يشبه الرملة المبللة واخلطي المكونات جيدا باليد حتى تتجانس.

أضيفي على الخليط ملعقة من الكاكاو الخام وقلبي المكونات باليد.

احضري علبة ثلاجة ضعي بداخلها كيس نايلون ثم أضيفي خليط الحلاوة الطحينية عليه واغلقي الكيس على الحلاوة وقومى بالكبس عليها بواسطة كوب.

ادخلي العلبة داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات.

وتصبح بذلك الحلاوة الطحينة جاهزة ويمكن تقطيعها.

يراعى أن يتم الاحتفاظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

خطوات تحضير الحلاوة الطحينية بالشيكولاته