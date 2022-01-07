طريقة عمل البسوسة وسر نجاحها مثل محلات الحلويات

عدد كبير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل البسوسة وسر نجاها مثل محلات الحلويات، خاصة أننا في هذه الفترة لا نريد شراء الحلويات من الخارج خوفا من الإصابة بفيروس كرونا فنسعى جاهدين بأن نصنع في المنزل كل ما نريد أن نشتريه من الخارج، بالإضافة إلى أن البسبوسة مرتبطة أرتباط وثيق بشهر رمضان المبارك فهذا الشهر مرتبط عندنا بإعداد الحلويات مثل الكنافة والقطايف وأم على واليوم نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بطريقة سهله وسريعة مثل محلات الحلويات.

طريقة عمل البسبوسة

نتطرق اليوم إلي طريقة عمل البسبوسة العادية والمتعارف عليها عند الجميع سواء في جمهورية مصر العربية أو في باقي بلدان الوطن العربي وسوف نوضح لكم في السطور القادمة المقادير وطريقة العمل وكيفية تقديمها في النهاية ولابد من اتباع جميع الخطوات بدقة حتي تخرج ناجحة مثل محلات الحلويات.

المقادير

نصف كيلو من السميد أو 3 كوب من السميد حسب المعيار لدي كل سيدة.

كوب من السكر العادي وليس سكر مطحون.

نصف كوب من السمن.

كوب إلا ربع من الماء أو الحليب حسب المتوفر لديكم بالمنزل.

نصف كوب من عسل النحل وهذا شرط أساسي لنجاح صناعة البسبوسة.

الطريقة

نقوم بإحضار إناء عميق نضع به كل من السكر والسمن والعسل والحليب ثم نقوم بخفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي ولابد من تذويب السكر والعسل في السمن والحليب وبعد ذلك نقوم بوضع السميد علي الخليط ونقوم بالتقليب جيدا حتى يصبح الخليط متماسك جدا وممزوج ببعضه جيدا.

نقوم بإحضار صنية مقاسها 28 ونضع بها سمن حتي يتم تغطيتها تماما بالسمن بحيث أن خليط البسبوسة لا يلتصق بها عند التسوية ثم نقوم بوضع الخليط بها ولمن يريد وضع حبات من اللوز أو البندق أو أي نوع من المكسرات على سطح البسبوسة حسب الرغبة ونقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 10 دقائق ثم نضع الصنية بالفرن لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 60 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي ثم نقوم بإطفاء الفرن.

طريقة عمل شربات البسبوسة

نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل شربات البسبوسة بالمنزل فنقوم بإحضار كوب من السكر نضع عليه كوب ونصف من الماء ثم نقوم بوضعهم في إناء على النار حتي يتم غليانهم بشكل كامل ثم نضع علي الشربات معلقة من السمن وربع معلقة من الفانيليا سواء كانت سائلة أو رشه بسيطة من الفانيليا البودرة ثم نترك الشربات يبرد ونضعه على البسوسة وهي ساخنة ثم نترك البسبوسة يوم كامل ثم نقوم بتقطيعها وتكون جاهزة للأكل وسوف تلاحظون أنها متماسكة ومرملة مثل محلات الحلويات.

هناك طرق مختلفة لتقديم البسبوسة علي سبيل المثال إدخال البسبوسة مع الحلويات الأخري كطبقة من الطبقات، فيمكنك بعد تسوية البسبوسة ونضجها إدخالها في قالب حلويات ونضع عليها كنافة ناضجة أي مستوية أو كنافة محمرة ثم وضع عليها أرز بلبن أو مهلبية حسب الحاجة، ويسمي هذا القالب في محلات الحلويات بالقنبلة ومتاح إضافة فواكه مقطعة كطبقة نهائية من علي سطح القالب وبألف هنا.