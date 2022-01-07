عجينة 7 دقائق للمخبوزات وبيتزا عجينة ناجحة سريعة

عجينة 7 دقائق سريعة ألذ مخبوزات بيتزا بعجينة سبع دقائق ناجحة 100%، من منا لا يحب تناول المعجنات الساخنة والمخبوزات الطرية باللون الذهبي الخارجي سواء مخبوزات حلوة أو حادقة خاصة الأطفال الذين يرغبون في تناول المخبوزات والبيتزا الشهية، يطلبون الصغار من أسرتهم شراء المخبوزات والبيتزا من خارج دائما لرغبتهم المستمرة في تناولها ولكن يمكن لكن أم وربة منزل القيام بعمل تلك المخبوزات الشهية والبيتزا في منزل عن طريق عجينة ناجحة يمكنك من خلالها صنع كل مخبوزات التي تفضلينها والبيتزا الشهة المطاطة بالجبن موتزاريلا التي تعتبر من ألذ المعجنات الشهية وتحضر في 7 دقائق.

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ملعقة كبيرة من سكر الأبيض. كوب من الماء الدافئ للعجن. بيضة بحرارة المطبخ. ملعقة كبيرة لبن زبادي أو لبن بودرة أو لبن رايب. ملعقة صغيرة من الخل. كيلو من دقيق. ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة ملح للمخبوزات الحادقة. ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا للمخبوزات الحلوة. لعمل مخبوزات حلوة بيضة لتلميع الوجه مع رشة فانيليا. لعمل مخبوزات حادقة لتلميع الوجه بيضة مع رشة فلفل.

بوعاء عجن عميق يضاف الماء الدافئ مع السكر مع خميرة وتقلب مكونات معا ويضاف عليها عدد 3 كوب من دقيق المخبوزات وتقلب مكونات معا حتى تكون عجينة شبة لينه وتغطى بالنايلون وتترك لمدة 7 دقائق لتختمر.

ثم احضري العجينة ويضاف عليها البيضة واللبن أو الزبادي والخل وتعجن مع العجينة السابقة، يضاف لها الملح أو الفانيليا على حسب رغبتك.

ثم تقليب العجينة جيدا تعجن ويضاف الدقيق باقي كمية بالتدريج جيدا للحصول على عجينة متماسكة ناعمة، تعجن لمدة 7 دقائق.

تغطى العجينة جيدا بالكيس النايلون وتترك لمدة 7 دقائق أخيرة لكي يتضاعف حجمها وتختمر ولابد من أن تنتفخ العجينة بدليل أنها قد اختمرت.

ثم تقسم العجينة إلى كرات وتحشو بالجبن أو بالشوكولاته سواء كانت عجينة حلوة أو حادقة وبعد تقسيم عجينة وحشوها تترك وتغطى حتى تختمر مرة أخيرة بعد الحشو.

ثم تسوى مخبوزات المحشوة في فرن ساخن على حرارة عالية مسخن مسبقا، تأخذ حوالي ربع ساعة حتى تنضج.

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