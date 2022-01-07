أهمية وطريقة استخدام كريم بيليزون لتفتيح الركَب والمناطق الداكنة في الجسم حيث انه يجب اختيار كريم Bellezon Whitening للتفتيح فهو الاختيار الأول للاستخدام لتفتيح منطقة الركبة والمناطق الداكنة في الجسم كلة مثل الرقبة والكوع وغيرها من الأماكن الأخري وكذلك يكون مرطب قوى للجلد والبشرة ويجب المداومة علية للحصول على النتائج المرجوة ومع ذلك يجب ايضا اتباع الروتين اليومى للعناية بالجلد والبشرة خصوصا فالشتاء بجانب استخدام بيليزون للحصول على افضل النتائج.

يقوم كريم بيليزون بتجديد خلايا الجلد النعومة فهو لا يقتصر دوره على تفتيح الركبة فقط بل ولكن يمنح الجلد النعومة اللازمة حيث أن منطقة الركبة من مناطق الجسم التي يكون الجلد فيها كثيف وخشن.

يعتبر كريم بيليزون غني بالجلسرين لاحتواءه على نسبة عالية من الجلسرين الذي يعمل على ترطيب الجلد والبشرة وحمايتها من الجفاف وذلك لأن منطقة الركبة من المناطق الأكثر جفافا في الجسم.

يعمل كريم بيليزون على تقليل إفراز الميلانين وهى المادة المسؤولة عن تصبغ الجسم باللون الداكن.

يتغلغل كريم بيليزون بعمق في مسام الجلد بقوة فهو يمتلك قوام خفيف وسريع الامتصاص.

يمكن استخدام كريم بيليزون في اكثر من استخدام فيستخدم لتفتيح الركب وتفتيح مناطق الرقبة والمناطق الحساسة والمناطق التى تتحول لونها إلى اللون الداكن في الجسم كلة.

كريم بيليزون من أفضل الكريمات لتفتيح الركب فهو يعد من الكريمات الأسهل استخداما فنقوم بوضع طبقة رقيقة من الكريم فوق الركب أو المنطقة المراد تفتيحها والبدا في تدليكها بشكل دائري فيقوم الكريم بتفريغ الميلانين من طبقات الجلد وأيضا إزالة الأوساخ والكرياتين من مسام الجلد ولكن يجب مع ذلك الاستخدام الدائم لفترة لهذا الكريم للحصول على النتائج المطلوبة.

النتيجة الجيدة التى نحصل عليها من استخدام كريم بيليزون تكون بالمواظبة على استخدام الكريم لمدة قد تصل إلى اربعه أسابيع فيبدأ التغيير في لون الجلد بعد الأسبوع الثاني ويعود لون جلد الركبة إلى اللون الطبيعي بعد مدة تتراوح ما بين اربعه إلى ستة أسابيع من بداية استخدام كريم بيليزون.

أهمية استخدام كريم بيليزون لتفتيح الركبطريقة استخدام كريم بيليزون