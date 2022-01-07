طريقة عمل كريم الشبه لعلاج تشققات القدمين في المنزل بكل سهولة

كريم الشبه ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعالج تشققات القدمين وتعمل على التخلص من رائحة القدمين والتخلص من الرطوبة والتعرق، وتعتبر من الكريمات الخالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على الجلد أو تعمل تهيج للجلد، وتعتبر من الاعشاب الطبيعية التي تدخل ضمن المستحضرات الطبية، وتستخدم أيضاً في تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وتعتبر من الاعشاب الفعالة في التخلص من الهالات السوداء، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لعلاج تشققات ورائحة القدمين وتفتيح الكوعين، وتتكون هذه الوصفة من مكونين موجودين في أي منزل وليس لهم تأثير على البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم الشبه لعلاج تشققات القدمين في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم الشبه

يتكون كريم الشبه من بعض المكونات التي تعالج تشققات القدمين وتجعلها ناعمة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

كمية من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الشبه لعلاج تشققات القدمين في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير مقلاة نظيفة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة الشبه ونتركها حتي تسخن وتصبح سائلة. قومي بترك الشبه حتي تبرد تماماً بعد تبخر السائل بالكامل والحصول على خليط كريمي. نقوم بطحن الشبة حتي تصبح ناعمة ثم نضيف عليها القليل من زيت جوز الهند حتي يصبح الخليط كريمي. قومي بغسل القدمين جيدا ثم نطبق عليها القدمين ونلبس عليها جوارب ونتركها وتنام. نكرر هذه الوصفة على القدمين يومياً حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

وصفة طبيعية للتخلص من رائحة القدمين

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتخلص من رائحة القدمين وهي كالتالي:-