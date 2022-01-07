طريقة تحضير الباتيه بالجبنة والبسطرمة بأربعة أكواب من الدقيق

طريقة تحضير الباتيه بالجبنة والبسطرمة مثل الأنواع الجاهزة بل أفضل في الطعم، بمجموعة من المكونات البسيطة الغير مكلفة التي تدخل في عمل كثير من أنواع الحلويات والمخبوزات المعتادة، كما أن تختلف طريقة تحضيره على حسب الشيف الذي يقوم بعمله ولكن في النهاية نرجع إلى نفس المكونات، وهذا النوع من المخبوزات يجعل الأمهات تستريح من عناء أولادها في عمل الأكلات المتنوعة لأنه سريع ويقومون بتناوله في معظم الأوقات دون الحاجة لأمهاتهم، والآن سوف نتحدث عن مكونات عمل الباتيه بالجبنة والبسطرمة.

مكونات عمل الباتيه بالجبنة والبسطرمة

تعتبر مكونات عمل الباتيه بالجبنة والبسطرمة من المكونات البسيطة فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-

٤ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

إصبع من الزبدة مقطع مكعبات صغيرة.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

٢ حبة من البيض.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

٤٠٠ جرام من الزبدة قطعة واحدة مفرودة بين ورقتين بالنشابة.

٢ كوب من البسطرمة.

رشة من محسن الخبز ( يمكن الاستغناء عنه ).

٢ كوب من الجبنة الشيدر.

للوجه

٢ ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

صفار بيضة.

رشة من القهوة.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير الباتيه التي تختلف من شيف لآخر والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء وننخل به الدقيق ونقلب به السكر والخميرة الفورية واللبن البودرة والملح ومحسن الخبز. ثم نضيف على المكونات السابقة الزبدة المقطعة مكعبات صغيرة ونخلط المكونات ثم نضع البيضتين. نستمر في التقليب مع إضافة الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نترك العجينة لمدة ساعتين حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نفرد العجينة على سطح مستوي ونضع بداخلها الزبدة المفرودة ثم نغلق العجينة على شكل ظرف. نفرد العجينة من جديد وندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم نفردها ونغلقها على شكل ظرف أيضاً ونكرر عملية الفرد ٤ مرات مع التخمير. ثم نقطع العجينة على شكل مستطيل ونضع على كل قطعة الجبنة والبسطرمة. نغلق العجينه ونضغط على الأطراف بالشوكة، ثم نرص العجين في صينية مدهونة بقليل من الزبدة. نخفق البيض والقهوة والحليب مع بعض جيداً ثم ندهن وجه العجين بهذا الخليط. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين دقيقة حتى ينضج.

نصائح مهمة عند عمل الباتيه في المنزل

يجب إتباع النصائح لأي نوع من المعجنات حتى تكون ناجحة وسليمة واليوم سوف نتحدث على سر نجاح الباتيه وهي كالتالي:-