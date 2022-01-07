أسرع وأقوى خلطة طبيعية لتطويل الشعر في 6 أيام فقط

تعاني الكثير من النساء من مشكلة قصر الشعر وعدم نموه، على الرغم من أن الشعر الطويل أصبح موضة هذا العصر وأصبح أشهر الفنانات لديهم شعر طويل وجذاب لذلك تحاول الكثير من الفتيات التقلد بهم والوصول إلى طرق فعالة تساعدهم على تطويل الشعر ونظرًا لأن الطرق الكيميائية لا تعطي نتائج فعالة فبدأ البحث عن طرق طبيعية.

وصفة البيض والعسل وزيت الزيتون في تطويل الشعر

تعمل هذه الوصفة على تغذية الشعر بشكل كبير ويخلصه من الالتهابات والفطريات التي من الممكن أن تعيق نموه لأن العسل له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من العسل الطبيعي.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق

تضرب البيضة جيدًا حتى يمتزج البياض مع الصفار.

يوضع عليها العسل وزيت الزيتون.

تقلب جميع المكونات مع بعضها حتى تتداخل مع بعضها تمامًا.

توضع الوصفة على الشعر النظيف الجاف وتترك على الشعر لمدة ثلث ساعة على الأقل.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المعتاد استخدامه.

تكرر الوصفة مرة كل أسبوعين للحصول على نتائج جيدة في تطويل الشعر.

ماسك الموز لتطويل الشعر

يحتوي الموز على الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الشعر في التغذية ويساعد على تطويله بشكل كبير خاصة لأنه يحتوي على البوتاسيوم

المكونات

موزة واحدة.

طريقة التطبيق

تهرس الموزة جيدًا حتى يصبح قوامها ناعمًا ومن الممكن أن يتم فرمها في الكبة أيضًا.

يغسل الشعر جيدًا للتخلص من آثار الزيوت والأتربة ويجفف جيدًا.

يوضع الموز على الشعر ويتم توزيعها على فروة الشعر جيدًا وعلى الشعر بالكامل.

يترك الموز على الشعر لمدة ساعة إلا ربع ويفضل وضع الغطاء البلاستيكي عليه.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من الموز تمامًا.

وصفة عصير البصل

يساعد البصل على تطويل الشعر بشكل كبير لأنه يساعد على تخلص فروة الشعر من الالتهابات

المكونات

بصلة كبيرة واحدة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التطبيق

يوضع البصل والماء في الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامه سائل تمامًا.

يدهن الشعر بعصير البصل مع توزيعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يترك على الشعر لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المعتاد.

تبحث الكثير من الفتيات عن طرق طبيعية لتطويل الشعر لأن المستحضرات التي يوجد بها مواد كيميائية غير فعالة ولا يتم الحصول منها على نتائج مرضية لأنها تسبب آثار سلبية على الشعر، ويوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر لأنها تتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات التي تعيق تطويل الشعر بالإضافة إلى أنها تمنحه التغذية التي يحتاجها.