كنافة زمان.... سر عمل الكنافة محشية بالكريمة وسر لونها الذهبي طعمها روعه لازم تعمليها

سر عمل الكنافة محشية بالكريمة وسر لونها الذهبي، تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص، حيث أن الكنافة من الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان المبارك، كما أن هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يستخدمها ربات البيوت من أجل صنع وتجهيز الكنافة، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تجهيز الكنافة بالكريمة في المنزل.

سر عمل الكنافة محشية بالكريمة وسر لونها الذهبي

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تجهيز الكنافة بالكريمة في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها من الخارج:

½ كيلو من الكنافة.

زبيب وجوز الهند أو أي مكسرات أخرى حسب الرغبة.

كوب من السمنة أو الزبدة المذابة.

مكونات عمل كنافة الكريمة

ملعقة كبيرة زبدة.

كوبين من اللبن كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

أربع ملاعق من النشا.

ملعقتين من جوز الهند.

ملعقتين من السكر.

مكونات الشيرة

كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

ملعقة من عسل الجلوكوز.

فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

مكونات كريمة الكنافة

لتحضير الكريمة نقوم بوضع كوب ونصف من اللبن ونتركه حتى يغلي ثم نضع عليه ملعقتين من جوز الهند والسكر، وبعدها نضع النشا في نصف كوب من اللبن البارد ونقلبهم جيداً حتى يذوب النشا، ثم نقوم بوضع النشا في اللبن المغلي ونقلبهم جيداً حتى يصبح القوام ثقيلاً، وبعدها نضيف ملعقة من الزبدة ونصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر و نمزجهم جيداً ثم نطفيء النار ونترك الكريمة حتى يبرد تماماً.

لتَجهيز الكنافة نقوم بوضع الكنافة في الفريزر أولاً لمدة ست ساعات على الأقل بعدها نقوم بإخراجها وتفتيتها.

في الفريزر أولاً لمدة ست ساعات على الأقل بعدها نقوم بإخراجها وتفتيتها. يتم إضافة كوب من السمنة الذائبة على الكنافة و نمزج السمنة مع الكنافة بشكل جيد لكي تتشرب الكنافة السمنة كلها.

في صينية مقاس 28 نضع نصف كمية الكنافة ونقوم بتوزيعها ونضغطها جيداً في الصينية ثم نقوم بوضع الكريمة عليها ونضيف المكسرات عليها ثم نقوم بإضافة كمية الكنافة المتبقية و نغطي بها الكريمة بالكامل.

يتم إدخال الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تصل الكنافة إلى اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات ويتم تحضير الشربات عن طريق وضع السكر مع الماء ونضعه على النار حتى يغلي ثم نضيف إليه عصير الليمون ونتركه يغلي مرة أخرى لمدة خمس دقائق ثم يتم رفعه من على النار ونتركه يبرد.

طريقة تحضير الكنافة محشية بالكريمة