بدون بيض اصنعي بسكويت اللانكشير الإيطالي بطعم رائع وجميل  

بسكويت اللانكشير الإيطالي ، هو نوع من أنواع البسكوت البسيطة التي يتم تحضيره بدون إضافة البيض له قوام ناعم وهش جداً، مناسب للعديد من المناسبات فهو بسكوت سهل جداً ولذيذ يمتاز بمذاق رائع وجميل، كما أنه يمتاز بشكل جميل يختلف عن أنواع البسكوت الأخرى التي يتم تشكيلها باستخدام الماكينة أو الأقماع أو القطاعات، فهو بسكويت بسيط جداً يتم تشكيله على شكل كرات صغيرة الحجم باستخدام اليد، ويتم تزينه باستخدام الشوكولاتة وبعض من أنواع المكسرات المختلفة، عجينته بسيطة وسهلة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل بسكويت اللانكشير الإيطالي الهش الجميل بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت اللانكشير الإيطالي

يتكون البسكويت من المكونات الآتية:ـ

كوب من دقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة بشرط أن تكون بحرارة الغرفة .

نصف كوب من دقيق اللوز أو البندق الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزين

شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت اللانكشير الإيطالي باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

في طبق كبير نقوم بإضافة الزبدة والسكر و الفانيليا ونخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي حسب المتوفر لدينا. ثم نستمر في الخفق حتي يمتزج الخليط معاً ويصبح لونه أبيض فاتح، ثم نقوم بنخل الدقيق ودقيق اللوز أو البندق والبيكنج بودر مع بعض جيداً. نقلب الخليط مع بعضه ثم نضيفه علي خليط الزبدة والسكر ونقلب الخليط مع بعض جيداً حتي تتجانس المكونات جميع المكونات. نجمع العجينة باليد حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة، نتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة داخل الثلاجة مع مراعاة تغطيتها بكيس من النايلون.

طريقة التشكيل

نحضر صاج فرن مبطن بورق الزبدة ثم نبدأ في تشكيل العجينة نقطعها باستخدام القطاعة أو السكين الحادة إلي قطع صغيرة ثم نكور القطع إلي كور متساوية في الحجم ونضعها علي الصاج المجهزة. ثم توضع في الفرن الساخنة علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية بالرف الأوسط لمدة ١٠ دقائق حتي يكتسب اللون الذهبي من الأسفل نخرج الصاج من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً، ثم نقوم بأخذ قطعة من البسكويت ونضع عليها شوكولاتة مذابة من الأسفل ثم نقوم بلصقها بقطعة أخرى من قطع البسكويت. ثم نضغط على القطعتين ببطيء حتي تظهر الشوكولاتة للخارج، نكرر ذلك مع كل الكمية. ثم توضع قطع البسكويت في طبق وتوضع في الثلاجة قليلاً، حتي تتماسك ثم تقدم بألف هنا وشفا.

يفضل نخل المكونات الجافة جيداً قبل البدء في العجن، حتي يتخلل الدقيق الهواء ونتخلص من وجود أي حبيبات صغيرة. عجينة البسكوت لا تحتاج إلي العجن الكثير فبمجرد أن تتشكل العجينة نتوقف عن العجن حتي لا تكون العجينة جافة وقاسية. يفضل دائما ًترك عجينة البسكوت لكي ترتاح قبل التشكيل على الأقل بنصف ساعة.

اسرار نجاح البسكويت