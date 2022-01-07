أسهل طريقة لعمل عجينة الكريب في دقائق.. طرية وهشة ويعشقها الأولاد ولا يقاومها الكبار

أسهل طريقة لعمل عجينة الكريب، عجينة الكريب من المخبوزات الشهية واللذيذة، كما أنها من الوجبات المفضلة لدى الكبار والصغار، وتتميز بأنها من المخبوزات سريعة التحضير، وتختلف الحشوات داخل الكريب، فمنهم من يحب الكريب حادق ومنهم من يحبه حلو، ويمكنكِ سيدتي تحضيره في المنزل بكلا الطريقتين، لن تحتاجي لشرائها من الخارج أو تناوله في المطاعم، فنقدمِ لكِ طريقة عمل الكريب في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية وبهارات الدقة لأروع رائحة وأطعم مذاق مثل أشهر محلات الإسكندرية

1كأس ونصف من الدقيق متعدد الاستخدام.

1 كأس لبن سائل.

3 ملعقة كبيرة زيت.

1 حبة من البيض.

1 ملعقة صغيرة سكر.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة خل.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلًا من اللبن السائل والزيت والسكر والخل الأبيض والملح، ثم ضعي حبة البيض والدقيق.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلين على قوام سائل وناعم.

احضري طاسة وتفضل أن تكون مسطحة وتيفال حتى لا تلتصق العجينة بها، وارفعيها على نار هادئة حتى تسخن.

قومي بوضع ملعقة كبيرة من الزيت في الطاسة واتركيه حتى يسخن.

قومي بأخذ كوب من سائل عجينة الكريب وصبهِ في الطاسة.

اتركيها على النار حتى تأخذ اللون الذهبي الخفيف، ثم اقلبيها على الوجه الآخر ويصبح لونه ذهبي أيضًا.