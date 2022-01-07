طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة في البيت.. أطعم إفطار وعشاء متكامل العناصر مع كوب اللبن أو مشروبك الساخن المفضل

طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة، تعتبر حلوى الكوكيز من أفضل الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وهو يعتبر من الحلويات السهلة ومكوناتها بسيطة، ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية وتعتبر وجبة سريعة للعمال أثناء عملهم أو عند الشعور بالجوع قبل تناول الوجبات الأساسية، والآن نقدم لكم طريقة عمل الكوكيز بالمكونات والخطوات المضبوطة.

فوائد لبان الذكر الصحية.. اليكم معجزات طبية تحدث في جسمنا عند تناول هذه المادة الصمغية السحرية

إليكم عمل الكوكيز بكل سهولة ومكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل المكونات في الآتي.

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ربع كوب من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من قطع الشوكولاتة صغيرة الحجم.

4/3 كوب سكر بني.

كيس من الفانيليا.

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به المكونات من الدقيق والبيكنج بودر والملح وباقي المكونات إلى أن تمتزج جيدا. يتم خفق السكر مع الزبدة جيدا الى ان يصل القوام الكريمي ثم نضيف إليهم البيضة مع الخلط جيدا ثم الفانيليا مع الاستمرار في الخفق. ثم نضع المكونات الجافة إلي السائلة إلى أن تمتزج جيدا. ثم نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعتين حتى أفضل النتائج. ثم بعد ذلك تكور العجينة كور صغيرة ثم نضع فوقها قطع الشيكولاتة. ندخلها الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة متوسطة. تخرج من الفرن وتقدم مع المشروبات الساخنة بالف هنا.

تحتوي حلوى الكوكيز على كثير من الفوائد نظرا لاحتوائها على الشوكولاته وكثيرا من المكونات، ومن أهم فوائدها ما يلي: