طريقة عمل السبانخ باللحمة مع طشة الثوم الرهيبة بطعم رائع ولذيذ

يعتبر السبانخ من أهم الخضروات المفيدة لجسم الإنسان حيث تحتوي السبانخ على كمية كثيرة من الحديد وتحتوي أيضاً على مجموعه لابأس بها من الفيتامينات وتشتهر السبانخ حول العالم وتختلف طريقة طهي السبانخ من بلد لأخري وتقدم السبانخ بجانب طبق من الأرز وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير السبانخ على الطريقة المصرية.

طهي السبانخ باللحمة على الطريقة المصرية

لعمل السبانخ على الطريقة المصرية يجب اتباع الخطوات التالية، وهي عبارة عن:

المكونات:

مقدار نصف كيلو لحمة قطع.

حزمة سبانخ مفرومة.

عدد ثلاث حبات من الطماطم.

حزمة كزبرة مفرومة.

مقدار ملعقة من الملح.

مقدار ملعقة بهار.

ربع بصلة مفرومة ناعماً.

ثلاثة فصوص ثوم مفرومة.

ربع ملعقة كركم.

ربع فنجان من الزيت النباتي.

طريقة تحضير السبانخ:

نقوم بسلق اللحمة المقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم لمدة لا تقل عن ساعة أو حتى تستوي نرفع قطع اللحمة من المرق ثم بعد ذلك نحضر اناء ونضع به كميه من الزيت ثم نضع قطع اللحمة بعد أن يسخن الزيت جيداً.

ثم نضيف البصل ومقدار الثوم وكذاك البهار والملح ثم نضع كوب من الماء ونترك المكونات تغلي لمدة عشر دقائق ثم نضيف مقدار السبانخ ويتم وضع فوقه ثلاثة أكواب من مرق اللحمة ونقوم بتغطية الإناء جيداً ونتركه على نار متوسطة حتى ينضج لمدة ربع ساعة ويقدم طبق السبانخ بحانب الأرز الأبيض أو بحانب العيش وبعض المقبلات.

طريقة عمل طبق الأرز

المكونات:

مقدار كوبان من الأرز العادي.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من كركم.

فص ثوم واحد مفروم ناعماً.

عدد ثلاثة أكواب من الماء المغلي.

طريقة التحضير: