طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة.. المقادير الكاملة ونصائح الشيف لأفضل طريقة للخبيز

طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة، الكيك بصوص الشوكولاتة من الذ أنواع الحلويات حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار حيث أن الشوكولاتة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة جسم الإنسان كما أنه من الأنواع المفضلة لدى الكثير في فصل الشتاء لاحتوائه على سعرات حرارية عالية قد تعطي الجسم المزيد من الطاقة كما أنه يحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على بناء العظام وتقويتها ولذلك جئنا لكم بأفضل الطرق البسيطة لعمل هذه الوصفة.
طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة في البيت.. أطعم إفطار وعشاء متكامل العناصر مع كوب اللبن أو مشروبك الساخن المفضل
طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة
إليكم طريقة عمل الكيك بمكونات سهلة وبسيطة، ومكوناتها تتمثل في الآتي:
- في البداية نحتاج إلى حوالي ثلاث بيضات.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- نصف كوب كاكاو خام.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 2 كوب من الدقيق.
- 2 باكو من الفانيليا.
- باكو بيكنج بودر.
- ربع كوب ماء مغلي.
- كوب من اللبن الحليب.
طريقة التحضير
الآن يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضير كيكة بصوص الشوكولاتة اللذيذة بالمقادير المضبوطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- اول شيء نشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبل البدء في تجهيز الوصفة.
- يتم بعد ذلك إحضار وعاء عميق ثم نضع به ثلاث بيضات وملعقة من الخل والفانيليا والسكر ثم يخلط جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح القوام كريمي.
- ثم نضيف إليه كوب من الزيت و الكاكاو الخام ثم يخلط مرة أخرى ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ويقلب جيدا حتى نتخلص من تكتلات الدقيق.
- ثم يتم إحضار صينية مدهونة بالسمن ورشة دقيق ونضع بها الخليط.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.
- وبعد النضج يتم عمل ثقوب في الكيكة نضع عليها صوص الشوكولاتة.
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طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة، الكيك بصوص الشوكولاتة من الذ أنواع الحلويات حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار حيث أن الشوكولاتة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة جسم الإنسان كما أنه من الأنواع المفضلة لدى الكثير في فصل الشتاء لاحتوائه على سعرات حرارية عالية قد تعطي الجسم المزيد من الطاقة كما أنه يحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على بناء العظام وتقويتها ولذلك جئنا لكم بأفضل الطرق البسيطة لعمل هذه الوصفة.
طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة في البيت.. أطعم إفطار وعشاء متكامل العناصر مع كوب اللبن أو مشروبك الساخن المفضل
طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة
إليكم طريقة عمل الكيك بمكونات سهلة وبسيطة، ومكوناتها تتمثل في الآتي:
- في البداية نحتاج إلى حوالي ثلاث بيضات.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- نصف كوب كاكاو خام.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 2 كوب من الدقيق.
- 2 باكو من الفانيليا.
- باكو بيكنج بودر.
- ربع كوب ماء مغلي.
- كوب من اللبن الحليب.
طريقة التحضير
الآن يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضير كيكة بصوص الشوكولاتة اللذيذة بالمقادير المضبوطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- اول شيء نشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبل البدء في تجهيز الوصفة.
- يتم بعد ذلك إحضار وعاء عميق ثم نضع به ثلاث بيضات وملعقة من الخل والفانيليا والسكر ثم يخلط جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح القوام كريمي.
- ثم نضيف إليه كوب من الزيت و الكاكاو الخام ثم يخلط مرة أخرى ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ويقلب جيدا حتى نتخلص من تكتلات الدقيق.
- ثم يتم إحضار صينية مدهونة بالسمن ورشة دقيق ونضع بها الخليط.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.
- وبعد النضج يتم عمل ثقوب في الكيكة نضع عليها صوص الشوكولاتة.