طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة.. المقادير الكاملة ونصائح الشيف لأفضل طريقة للخبيز

طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة، الكيك بصوص الشوكولاتة من الذ أنواع الحلويات حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار حيث أن الشوكولاتة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة جسم الإنسان كما أنه من الأنواع المفضلة لدى الكثير في فصل الشتاء لاحتوائه على سعرات حرارية عالية قد تعطي الجسم المزيد من الطاقة كما أنه يحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على بناء العظام وتقويتها ولذلك جئنا لكم بأفضل الطرق البسيطة لعمل هذه الوصفة.

طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة في البيت.. أطعم إفطار وعشاء متكامل العناصر مع كوب اللبن أو مشروبك الساخن المفضل

طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة

إليكم طريقة عمل الكيك بمكونات سهلة وبسيطة، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

في البداية نحتاج إلى حوالي ثلاث بيضات.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب كاكاو خام.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من الدقيق.

2 باكو من الفانيليا.

باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

كوب من اللبن الحليب.

الآن يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضير كيكة بصوص الشوكولاتة اللذيذة بالمقادير المضبوطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: