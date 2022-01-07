طريقة عمل عرق اللحمة الباردة تريبيانكو بالخطوات

طريقة عمل عرق اللحمة الباردة تريبيانكو من أشهى وألذ الوجبات الأكلات الأوروبية المعروفة، تتمتع تلك الوصفة بمذاق خاص، كما أنها من أكثر الوصفات التي يفضل تناوله كلا من الكبار والصغار، ويتميز بإمكانية تحضيره بأكثر من نوع من أنواع اللحوم المختلفة، مثل الروستو والتربيانكو، وفيما يلي سوف نوضح لكم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات.

عرق لحم تربيانكو.

عدد 4 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، أو الثوم البودر.

مقدار كوب ونصف من الخل الأبيض.

مقدار ما يناسبك من الملح.

زيت نباتي.

تنظف اللحمة جيدا ويتم إزالة كافة الدهون العالقة بها، وثقب قطعة اللحمة على مسافات متقاربة، بسكين حاد، ونتركها جانبا.

نقوم بخلط كلا من الثوم المهروس والفلفل الأسود وملح الطعام في ملعقة صغيرة من الخل، ونقوم بحشو ثقوب اللحم بهذا الخليط.

ثم نقوم بلف عرق لحم التربيانكو بالخيط بعد مزجه جيدا بالبهارات والثوم.

نحضر بعد ذلك السكر ونمزجه مع كوب إلا ربع من الخل الأبيض في طبق كبير.

نحضر عرق اللحمة ونقوم بفركه جيدا بخليط السكر والخل، ثم نقوم بوضع اللحمة داخل كيس نايلون كبير، ونضيف له باقي خليط السكر والخل، ونغلقه جيدا.

ثم نقوم بإدخال اللحمة الثلاجة، ونتركها لمدة لا تقل عن خمس ساعات، ويفضل أن نقوم بتحضيرها قبلها بليلة كاملة.

بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونفتح الكيس ونقوم بتصفيتها من جميع السوائل الموجودة بها، ونقوم بإحضار مقلاة كبيرة.

نقوم بتسخين أربعة ملاعق كبيرة من أي نوع من أنواع الزيوت النباتية، ثم نضع بها عرق اللحمة على نار متوسطة.

نقلب عرق اللحمة من آن للآخر كلما تغير لونه، حتى يتم تقليبها على جميع الجهات.

نقوم بمزج ملعقتين من السكر ما تبقى من الخل الأبيض، ونقوم بإضافة رشة صغيرة من الملح، وكوب من الماء الساخن في وعاء مناسب.

نضيف الخليط بعد ذلك إلى اللحم على النار وندعه حتى يغلي جيدا، ثم نقوم بتهدئة النار.

نقوم بملاحظته كل ربع ساعة باستخدام الأعواد الخشبية، ونقوم بتزويد المياه كلما احتاج الأمر، حتى ينضج تماما من الخارج والداخل.

بعد ذلك نقوم بترك اللحم حتى يبرد تماما، حتى نتمكن من تقطيعه إلى شرائح رفيعة دون أن يتفتت، ونسكب فوقه بعض من السوائل.

يقدم مع الأرز والسلطة بألف هنا.

المكونات والمقاديرطريقة عمل عرق اللحمة الباردة