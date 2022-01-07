أهش وأخف بان كيك طريقة عمل البان كيك مثل الكافيهات وبمكونات بسيطة متوفرة بكل بيت

يعتبر البان كيك من أشهر وألذ أنواع الحلويات أمريكية الأصل، والتي تعتبر شهيرة بسبب السهولة في تحضيرها، ويمكن تناولها بالكثير من الطرق ومن ألذ الطرق هي طريقة التي تحتاج إلى صوص الفراولة والطريقة الثانية صوص الشوكولاتة، وتعتبر من وجبات الفطار الخفيفة، ويحب الكثير من الناس تناول البان كيك مع اختلاف أعمارهم.

المكونات:

كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

معلقتان كبيرتان سكر ابيض.

بيضة.

كوب لبن سائل.

معلقتان كبيرتان زيت نباتي.

معلقتان صغيرتان بيكنج بودر.

معلقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير بان كيك سريع التحضير:

نقوم بخلط الدقيق والسكر والبيكنج باودر والملح في وعاء عميق.

نقوم أيضاً بخلط المكونات السائلة مثل الحليب والبيض والزيت أيضاً في وعاء كبير ثاني.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات السائلة والجافة معاً حتى نحصل على مزيج متجانس.

وبعد ذلك نقوم بتسخين صينية مدهونة بالزيت ونضعها على نار متوسطة.

وبعد ذلك نقوم باستخدام كوب ونسكب مزيج البان كيك في الصينية الموجودة على النار ونتركها لثواني وبعد ذلك نقلبها على الوجه الثاني حتى تأخذ اللون البني.

وبعد ذلك نقوم بإخراج البان كيك ويقدم بجانب أنواع مختلفة من المشروبات.

المكونات:

كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

معلقة كبيرة سكر.

ربع معلقة صغيرة ملح.

كوب حليب خالي أو قليل الدسم.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

ملعقتان كبيرتان ماء.

طريقة عمل بان كيك بدون بيض: