بطريقة سهلة حضري البف الحجازي المقرمش علي الطريقة السعودية

البف الحجازي ، هو عبارة عن معجنات سهلة التحضير يتم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة منها الدجاج أو اللحم مع القليل من البهارات، التي تكسبها مذاق لذيذ ورائع تعتبر من الأكلات المناسبة للغداء أو العشاء فهي خفيفة ولذيذة أو يمكن تقديمها في وجبة الفطور فهي مغذية جداً، تعتبر مكوناتها وطريقة تحضيرها من أبسط ما يكون يتم تحضيرها بدون استخدام الفرن فهي معجنات يتم قليها في الزيت فطريقة تسويتها سريعة جداً وبسيطة وغير مكلفة، تعد وجبة مناسبة جداً للأطفال فالكثير من الأطفال يرغبون في تناول الأكلات السريعة والبسيطة، وتعد السلطات بمختلف أنواعها من ألذ الأطباق التي يمكن تقديمها معها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البف الحجازي على الطريقة السعودية بخطوات سهلة جداً.مكونات البف الحجازي
تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ
- 2 كوب دقيق أبيض فاخر .
- بيضة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة خميرة جافة فورية.
- قليل من الملح.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة حليب.
- كوب ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشو
- ربع كيلو جرام لحمة مفرومة.
- 2 حبة بصل كبيرة مفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 2 بيضة مسلوقة.
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير البف الحجازي بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-
- أولاً نبدأ بنخل الدقيق والملح ويتم التقليب جيداً مع بعضهما البعض.
- نحضر العجان الكهربائي ونضع البيضة والخميرة والسكر والحليب والزيت ونقلبهم جيداً، ثم يضاف خليط الدقيق وتخلط جميع المكونات علي سرعة متوسطة.
- يضاف الماء تدريجياً إلي الخليط ونستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة لينة متماسكة غير لاصقة باليد.
- تغطي العجينة بكيس بلاستيك حتي لا تجف وتترك حتي ترتاح لمدة نصف ساعة حتي يسهل فردها أثناء ذلك نقوم بتحضير الحشوة.
طريقة تحضير الحشوة
- نستخدم مقلاة ونضع قليل من الزيت ونضع اللحمة المفرومة والبصل مع التقليب ثم نضيف الملح والبهارات.
- ثم تقلب المكونات جيداً وتترك علي نار هادئة حتي تتشرب اللحمة ماءها وتنضج تماماً.
- نضيف البقدونس المفروم ثم نقطع البيض المسلوق إلي قطع صغيرة جداً ويضاف إلي الخليط ويقلب الخليط جيداً ببطيء.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي كور صغيرة جداً مع الضغط عليها براحة اليد وتوضع في صينية مرشوشة بالدقيق، وتغطي بكيس بلاستيك حتي لا تجف.
- تفرد الكور على طاولة مرشوشة بقليل من الدقيق وتفرد العجينة بالنشابة الخشبية إلي أن تصبح رقيقة.
- ثم نضع الحشوة في المنتصف بعيداً عن الأطراف، نغلق طرف العجينة على بعضها علي الطبقة السفلية.
- نضغط بالأصابع أو بواسطة شوكة طعام علي أطراف العجينة مثل القطايف، تكرر الطريقة حتي تنتهي من كل كمية كور العجين.
- ثم نضع مقلاة علي نار متوسطة الحرارة ونضع بها كمية غزيرة من الزيت، ثم يقلي العجين ونرش بالملعقة من الزيت الحامي علي العجينة حتي تنتفخ.
- تقلب على الوجه الآخر وهكذا إلي أن تصبح ذهبية اللون، بعد إخراجها من الزيت توضع علي ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
- ثم تقدم في طبق التقديم بجانب بعض أنواع الصلصة أو الكاتشب بألف هنا وشفا.
الوسوم
البف الحجازي ، هو عبارة عن معجنات سهلة التحضير يتم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة منها الدجاج أو اللحم مع القليل من البهارات، التي تكسبها مذاق لذيذ ورائع تعتبر من الأكلات المناسبة للغداء أو العشاء فهي خفيفة ولذيذة أو يمكن تقديمها في وجبة الفطور فهي مغذية جداً، تعتبر مكوناتها وطريقة تحضيرها من أبسط ما يكون يتم تحضيرها بدون استخدام الفرن فهي معجنات يتم قليها في الزيت فطريقة تسويتها سريعة جداً وبسيطة وغير مكلفة، تعد وجبة مناسبة جداً للأطفال فالكثير من الأطفال يرغبون في تناول الأكلات السريعة والبسيطة، وتعد السلطات بمختلف أنواعها من ألذ الأطباق التي يمكن تقديمها معها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البف الحجازي على الطريقة السعودية بخطوات سهلة جداً.مكونات البف الحجازي
تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ
- 2 كوب دقيق أبيض فاخر .
- بيضة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة خميرة جافة فورية.
- قليل من الملح.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة حليب.
- كوب ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشو
- ربع كيلو جرام لحمة مفرومة.
- 2 حبة بصل كبيرة مفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 2 بيضة مسلوقة.
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير البف الحجازي بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-
- أولاً نبدأ بنخل الدقيق والملح ويتم التقليب جيداً مع بعضهما البعض.
- نحضر العجان الكهربائي ونضع البيضة والخميرة والسكر والحليب والزيت ونقلبهم جيداً، ثم يضاف خليط الدقيق وتخلط جميع المكونات علي سرعة متوسطة.
- يضاف الماء تدريجياً إلي الخليط ونستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة لينة متماسكة غير لاصقة باليد.
- تغطي العجينة بكيس بلاستيك حتي لا تجف وتترك حتي ترتاح لمدة نصف ساعة حتي يسهل فردها أثناء ذلك نقوم بتحضير الحشوة.
طريقة تحضير الحشوة
- نستخدم مقلاة ونضع قليل من الزيت ونضع اللحمة المفرومة والبصل مع التقليب ثم نضيف الملح والبهارات.
- ثم تقلب المكونات جيداً وتترك علي نار هادئة حتي تتشرب اللحمة ماءها وتنضج تماماً.
- نضيف البقدونس المفروم ثم نقطع البيض المسلوق إلي قطع صغيرة جداً ويضاف إلي الخليط ويقلب الخليط جيداً ببطيء.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي كور صغيرة جداً مع الضغط عليها براحة اليد وتوضع في صينية مرشوشة بالدقيق، وتغطي بكيس بلاستيك حتي لا تجف.
- تفرد الكور على طاولة مرشوشة بقليل من الدقيق وتفرد العجينة بالنشابة الخشبية إلي أن تصبح رقيقة.
- ثم نضع الحشوة في المنتصف بعيداً عن الأطراف، نغلق طرف العجينة على بعضها علي الطبقة السفلية.
- نضغط بالأصابع أو بواسطة شوكة طعام علي أطراف العجينة مثل القطايف، تكرر الطريقة حتي تنتهي من كل كمية كور العجين.
- ثم نضع مقلاة علي نار متوسطة الحرارة ونضع بها كمية غزيرة من الزيت، ثم يقلي العجين ونرش بالملعقة من الزيت الحامي علي العجينة حتي تنتفخ.
- تقلب على الوجه الآخر وهكذا إلي أن تصبح ذهبية اللون، بعد إخراجها من الزيت توضع علي ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
- ثم تقدم في طبق التقديم بجانب بعض أنواع الصلصة أو الكاتشب بألف هنا وشفا.