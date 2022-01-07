بطريقة سهلة حضري البف الحجازي المقرمش علي الطريقة السعودية

البف الحجازي ، هو عبارة عن معجنات سهلة التحضير يتم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة منها الدجاج أو اللحم مع القليل من البهارات، التي تكسبها مذاق لذيذ ورائع تعتبر من الأكلات المناسبة للغداء أو العشاء فهي خفيفة ولذيذة أو يمكن تقديمها في وجبة الفطور فهي مغذية جداً، تعتبر مكوناتها وطريقة تحضيرها من أبسط ما يكون يتم تحضيرها بدون استخدام الفرن فهي معجنات يتم قليها في الزيت فطريقة تسويتها سريعة جداً وبسيطة وغير مكلفة، تعد وجبة مناسبة جداً للأطفال فالكثير من الأطفال يرغبون في تناول الأكلات السريعة والبسيطة، وتعد السلطات بمختلف أنواعها من ألذ الأطباق التي يمكن تقديمها معها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البف الحجازي على الطريقة السعودية بخطوات سهلة جداً.

مكونات البف الحجازي

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

2 كوب دقيق أبيض فاخر .

بيضة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة جافة فورية.

قليل من الملح.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة حليب.

كوب ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشو

ربع كيلو جرام لحمة مفرومة.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 بيضة مسلوقة.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير البف الحجازي بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

أولاً نبدأ بنخل الدقيق والملح ويتم التقليب جيداً مع بعضهما البعض. نحضر العجان الكهربائي ونضع البيضة والخميرة والسكر والحليب والزيت ونقلبهم جيداً، ثم يضاف خليط الدقيق وتخلط جميع المكونات علي سرعة متوسطة. يضاف الماء تدريجياً إلي الخليط ونستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة لينة متماسكة غير لاصقة باليد. تغطي العجينة بكيس بلاستيك حتي لا تجف وتترك حتي ترتاح لمدة نصف ساعة حتي يسهل فردها أثناء ذلك نقوم بتحضير الحشوة.

طريقة تحضير الحشوة